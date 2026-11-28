Tối 28-11, tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề “Tuổi hồng Việt Nam - Khát vọng cống hiến”.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa cho ban giám khảo hội thi.

Hội thi năm nay có 56 đoàn dự thi (gồm 30 đoàn thuộc khối xã, phường và 26 đoàn thuộc khối các đơn vị trực thuộc sở) với 1.385 thí sinh tham gia biểu diễn 158 tiết mục. Trong thời gian 15 phút, mỗi đoàn sẽ biểu diễn tối đa 3 tiết mục thuộc các thể loại ca, múa, nhạc cụ… với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam; tình cảm với thầy cô, mái trường, gia đình, bạn bè; niềm tự hào về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc và khát vọng học tập, rèn luyện, sáng tạo, cống hiến của học sinh.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi.

Hội thi diễn ra từ ngày 28-11 đến 3-12. Lễ tổng kết, trao giải diễn ra vào chiều 3-12. Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật trọng tâm của tuổi trẻ học đường nhằm tạo môi trường giáo dục thẩm mỹ, lành mạnh, bổ ích; giúp học sinh được trải nghiệm, thực hành, sáng tạo và tự tin thể hiện bản thân.

Thông qua các tiết mục biểu diễn, hội thi góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn đối với thầy cô, mái trường, gia đình và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức sẽ phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn những nhân tố, tiết mục xuất sắc đại diện cho học sinh phổ thông tỉnh Khánh Hòa tham dự Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XIII năm 2026 tại tỉnh Đồng Nai.

Một tiết mục biểu diễn tại hội thi.