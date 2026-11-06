555 đảng viên phường Khương Đình vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Hồng Thái

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Khương Đình Trần Thị Nga trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Hồng Thái

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo phường Khương Đình thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trân trọng trao Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng cho 555 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Khương Đình.

Trong số các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp này, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 24 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí được tặng, truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng gửi lời chúc mừng tới các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: Hồng Thái

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2026, đồng chí Võ Đăng Dũng cho biết, kinh tế trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao, 17.684 tỷ đồng, đạt 311% kế hoạch thành phố giao. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực; đặc biệt, phường tập trung thực hiện các dự án trọng điểm, trong đó có đường Vành đai 2,5.

Nhấn mạnh kết quả phường đã đạt được có sự góp sức của các thế hệ đảng viên, Bí thư Đảng ủy phường Khương Đình Võ Đăng Dũng khẳng định, các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay chính là những tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống để thế hệ trẻ học tập và noi theo. Những kinh nghiệm thực tiễn, sự tâm huyết và trách nhiệm của các thế hệ đi trước tiếp tục góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi lễ, đảng viên Chi bộ 9 (Đảng bộ phường Khương Đình) Nguyễn Thành Vinh, đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này, bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thành Vinh khẳng định, Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện của mỗi đảng viên. Đồng chí hứa tiếp tục giữ gìn phẩm chất cách mạng, phát huy uy tín, kinh nghiệm, đóng góp xây dựng chi bộ, Đảng bộ phường Khương Đình ngày càng phát triển.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Thị Nhẫn, đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: KĐ

Trước đó, ngày 5-11, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Thị Nhẫn, sinh năm 1929, đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ phường Khương Đình, hiện đang điều trị tại bệnh viện.