550 giáo viên và học sinh Bảo Lạc nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Học sinh được tuyên truyền, giáo dục pháp luật qua các tiểu phẩm.

Tại chương trình, giáo viên và học sinh được tuyên truyền các nội dung cốt lõi của 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, gồm: Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Nghị định thư về phân giới cắm mốc, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu. Tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, giáo dục truyền thống và làm rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi công dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

​Thông qua hoạt động giúp đội ngũ giáo viên và học sinh nắm vững kiến thức pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các hành vi vi phạm biên giới. Qua đó, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung tay cùng lực lượng Bội đội Biên phòng giữ gìn bình yên nơi biên cương Tổ quốc.