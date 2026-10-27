55 tuyên truyền viên, báo cáo viên được tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng

Quang cảnh buổi tập huấn tuyên truyền miệng của Đảng ủy UBND tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghiên cứu chuyên đề “Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình mới”, tập trung vào vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền miệng; yêu cầu đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong tình hình mới.

Nội dung tập huấn nhấn mạnh vai trò của tuyên truyền miệng trong công tác tư tưởng của Đảng, là kênh thông tin chính thống giúp truyền tải kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thông qua giao tiếp trực tiếp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ cung cấp, định hướng thông tin mà còn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Phương - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy UBND tỉnh truyền đạt các nội dung tập huấn.

Chuyên đề cũng đề cập những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong bối cảnh thông tin đa chiều, diễn biến nhanh chóng. Theo đó, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức thực tiễn, kỹ năng giao tiếp, phân tích và xử lý thông tin; bảo đảm tính chính xác, định hướng và sức thuyết phục trong quá trình tuyên truyền.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, các học viên đã được hướng dẫn 6 kỹ năng cơ bản của tuyên truyền miệng, gồm: tìm hiểu đối tượng, không gian, thời gian, lựa chọn nội dung; lựa chọn, nghiên cứu và xử lý tài liệu; xây dựng đề cương tuyên truyền miệng; lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ, văn phong; phát biểu khi thực hiện đối thoại với người nghe, điều khiển sự chú ý, bao quát hội trường và trả lời câu hỏi.

55 tuyên truyền viên, báo cáo viên được hướng dẫn 6 kỹ năng tuyên truyền miệng cơ bản.

Ngoài ra, các phương pháp, kỹ xảo để thu hút sự chú ý và gây ấn tượng đối với người nghe cũng được hướng dẫn chi tiết.

Thông qua tập huấn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả truyền đạt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.