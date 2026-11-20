Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 đã nhận được 1.555 tác phẩm, số lượng lớn nhất kể từ khi Giải được tổ chức. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 55 tác phẩm xuất sắc ở các loại hình báo chí để trao thưởng gồm: 5 Giải Nhất, 9 Giải Nhì, 16 Giải Ba và 25 Giải Khuyến khích.

Trong đó, loại hình báo in có 14 tác phẩm đoạt giải, Giải A được trao cho nhóm tác giả Báo Văn hóa với loạt 4 kỳ : Bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Báo điện tử có 12 tác phẩm đoạt giải, Giải A được trao cho nhóm tác giả Báo Quân đội nhân dân với loạt 5 bài: "Văn hóa xã hội chủ nghĩa - Nhìn từ Nghị quyết số 80-NQ/TW"

Loại hình báo phát thanh có 11 tác phẩm đoạt giải, Giải A được trao cho nhóm tác giả Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam với loạt 5 kỳ “Điểm tựa Quốc gia”.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt giao diện "Báo điện tử Văn hoá và chuyên trang công nghiệp văn hoá". Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Loại hình Truyền hình có 11 tác phẩm đoạt giải, Giải A được trao cho nhóm tác giả Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương với tác phẩm “Người viết Quốc ca”.

Loại hình ảnh báo chí 7 tác phẩm, giải A thuộc về Báo Văn hóa với tác phẩm “Chiến dịch 500 ngày đêm: Uống nước nhớ nguồn - Mạch nguồn văn hóa dân tộc”.

Bên cạnh các giải thưởng dành cho tác phẩm, Ban Tổ chức trao 3 Giải Tập thể đồng hạng cho Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Báo Văn hóa, ghi nhận sự tham gia tích cực, kết quả nổi bật và những đóng góp bền bỉ trong tuyên truyền về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch.

Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo TTXVN Nguyễn Thị Sự trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

* Lan tỏa những nguồn “Cảm hứng Việt”

Một trong những điểm nhấn của chương trình tổng kết là lễ trao Giải thưởng “Cảm hứng Việt”, nhằm ghi nhận những sản phẩm nghệ thuật, chiến dịch truyền thông và cá nhân có sức lan tỏa trong cộng đồng; góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cùng tinh thần đoàn kết, nhân ái và sáng tạo.

Theo đó, Giải Nhất được trao cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim 2026” và chương trình đi bộ cộng đồng “Cùng Việt Nam tiến bước” của Báo Nhân Dân.

Giải Nhì thuộc về cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” của Đài Truyền hình Việt Nam. Giải Ba được trao cho chiến dịch truyền thông “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Báo Quân đội nhân dân.

Các tác giả nhận giải Ba - Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam lần thứ tư”. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ở hạng mục cá nhân, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, được vinh danh vì những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật xiếc. Trong năm 2026, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng được trao Huân chương Lao động hạng Ba, giành năm giải thưởng tại các liên hoan trong nước và quốc tế, đồng thời đạo diễn gần 10 chương trình xiếc.

Giải thưởng dành cho kênh truyền thông mạng xã hội được trao cho Theanh28 Entertainment. Trong 10 tháng đầu năm 2026, video trên hệ thống đạt hơn 39 tỉ lượt xem trên TikTok và Facebook. Riêng hoạt động truyền thông cho Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thu hút gần 95 triệu lượt xem và tiếp cận, hơn 3,6 triệu lượt tương tác.

Các đơn vị nhận Giải tập thể Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư năm 2026. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Theo Ban tổ chức, việc tôn vinh các sản phẩm và cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực cho thấy văn hóa đang được lan tỏa bằng nhiều hình thức, từ báo chí, truyền hình, nghệ thuật biểu diễn và hoạt động cộng đồng đến mạng xã hội. Mỗi sản phẩm được vinh danh là một cách kể câu chuyện Việt Nam, truyền đi năng lượng tích cực và bồi đắp tình yêu đối với đất nước, con người Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Văn hóa giới thiệu giao diện giao mới của Báo Văn hóa điện tử và chuyên trang Công nghiệp văn hóa (đang chờ cấp phép). Hoạt động này đánh dấu bước chuyển trong quá trình đổi mới sản phẩm báo chí, phương thức tiếp cận và nền tảng công nghệ của Báo Văn hóa; góp phần nâng cao chất lượng thông tin, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và tăng cường các nội dung chuyên sâu về văn hóa, sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

* Thông tấn xã Việt Nam giành 7 giải thưởng

Tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026, Thông tấn xã Việt Nam giành 7 giải thưởng, gồm 1 giải tập thể và 6 giải cho các tác giả, nhóm tác giả.

Theo đó, cơ quan Thông tấn xã Việt Nam được trao Giải Tập thể, ghi nhận sự tham gia tích cực, kết quả nổi bật và những đóng góp bền bỉ trong tuyên truyền về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng - Trưởng Ban tổ chức giải trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

6 giải C được trao cho các tác giả, nhóm tác giả gồm: Tác giả Đàm Công Bắc, Báo Thể thao & Văn hóa với loạt 5 kỳ: “Chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới’; Tác giả Đỗ Minh Thu, Báo Điện tử VietnamPlus với loạt 5 bài: "Báo chí đối ngoại: Kênh quảng bá hiệu quả bức tranh phát triển của đất nước"; Tác giả Lê Thị Hồng Phượng, Báo Tin tức và Dân tộc, với loạt 4 bài: “Biến danh hiệu UNESCO thành nguồn lực quốc gia”; Nhóm tác giả Vũ Hồng Vân, Trần Thu Trang, Văn Thị Ngọc Ánh, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông với tác phẩm "Làm chủ không gian số bảo vệ chủ quyền văn hóa”; Tác giả Phạm Tuấn Anh, Ban Biên tập Ảnh với tác phẩm “Từ "đại sứ số" đến sức sống mới cho văn hóa xứ Mường”; Tác giả Trần Công Đạt, Báo ảnh Việt Nam với tác phẩm “Nơi lưu giữ những kỷ vật thiêng liêng của cán bộ đi B”.