55 sản phẩm thủ công mỹ nghệ sẽ được vinh danh tại Hà Nội

Hội đồng giám khảo họp chung khảo đánh giá, phân hạng các tác phẩm tham dự Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026. Ảnh: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra tối 8/10 tại Nhà Triển lãm Nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, trong khuôn khổ khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22.

Theo kết quả đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận, năm nay có 55 sản phẩm đạt giải, gồm 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.

Cụ thể, 5 sản phẩm được trao giải Nhất gồm: Bộ sưu tập “Gốm trang trí không gian trà Việt” của tác giả Ngô Bá Hoàng; “Chạm vào tinh hoa đất trời” của tác giả Lê Thị Lan Hương; “Đèn mây” của tác giả Nguyễn Văn Vinh; “Chiếc rọ rách” của tác giả Vũ Văn Hoan và “Sen nở” của tác giả Phạm Thu Thủy.

Các tác phẩm giải Nhất sử dụng nhiều chất liệu khác nhau, từ gốm, thêu trên lụa, mây tre, gỗ đến vàng, bạc.

Cùng với 5 giải Nhất, Ban Tổ chức sẽ trao 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 25 giải Khuyến khích cho các sản phẩm thuộc nhiều nhóm thủ công mỹ nghệ.

Một số sản phẩm đáng chú ý ở nhóm giải Nhì gồm “Liên Hoa tự”, “Lọ tinh hoa - Bát Tràng”, “Bình hoa mẫu đơn”, “Khúc Dệt non ngàn”, bộ “Đèn đan mây”, bộ “Bàn nơm”, bộ lọ “Diệp liên hoa”, khay trà khảm ốc “Lưu dấu tuổi thơ”, bình hút tài lộc khảm ngũ sắc và “Ngựa Bạch mã”.

Một số sản phẩm tham dự Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026. Ảnh: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hội thi năm nay tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả trên cả nước. Trong đó, miền Bắc có 359 sản phẩm của 203 tác giả; miền Trung có 58 sản phẩm của 32 tác giả; miền Nam có 36 sản phẩm của 21 tác giả.

Các sản phẩm dự thi thuộc 5 nhóm: Gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai; cùng nhóm sản phẩm từ các chất liệu khác.

Đáng chú ý, tác giả cao tuổi nhất tham dự Hội thi năm nay 81 tuổi, đến từ Hải Phòng, trong khi tác giả nhỏ tuổi nhất mới 11 tuổi, đến từ Hà Nội.

Sau lễ trao giải, các sản phẩm được vinh danh sẽ tiếp tục được trưng bày tại khu triển lãm chung của Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22, diễn ra đến ngày 12/10.

Hội chợ năm nay quy tụ gần 100 gian hàng, với sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố. Bên cạnh không gian làng nghề, chương trình còn có hoạt động thao diễn nghề, giới thiệu sản phẩm OCOP, livestream bán hàng và kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn.