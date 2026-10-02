55 sản phẩm đạt giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026

Đa dạng hóa các mặt hàng quà tặng, đồ thủ công mỹ nghệ. (Ảnh: Tiến Long/TTXVN phát)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3736/QĐ-BNNMT về việc Trao giải thưởng cho các sản phẩm đạt giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026, trong đó có 55 sản phẩm đạt giải.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc trao giải được thực hiện trên cơ sở biên bản họp đánh giá, lựa chọn, phân hạng sản phẩm của Hội đồng Giám khảo Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.

Trong 55 sản phẩm được trao giải lần này, có 5 sản phẩm đạt giải Nhất, gồm: Tác phẩm bộ sưu tập “Gốm trang trí không gian trà Việt” của tác giả Ngô Bá Hoàng; tác phẩm "Chạm vào tinh hoa đất trời" của tác giả Lê Thị Lan Hương; tác phẩm "Đèn mây" của tác giả Nguyễn Văn Vinh; tác phẩm "Sen nở" của tác giả Phạm Thu Thủy; tác phẩm "Chiếc rọ rách" của tác giả Vũ Văn Hoan.

Các sản phẩm đạt giải Nhất sử dụng nhiều chất liệu khác nhau như gốm, thêu, lụa, mây tre, gỗ, vàng và bạc, với tác giả đến từ Hà Nội và Hưng Yên.

Ở nhóm giải Nhì, có 10 sản phẩm được vinh danh, trong đó có tác phẩm "Liên Hoa tự" của tác giả Đặng Văn Bảy; "Lọ tinh hoa - Bát Tràng" của Phạm Duy Sơn; "Bình hoa mẫu đơn" của Phạm Thị Hòa; "Khúc Dệt non ngàn" của Đặng Viết Bảo; Bộ "Đèn đan mây" của nhóm tác giả Nguyễn Trọng Xiêm và Nguyễn Thị Hiền.

Một số sản phẩm khác đạt giải Nhì, bao gồm: Bộ "Bàn nơm" của tác giả Nghiêm Thị Sang; Bộ lọ "Diệp liên hoa" của tác giả Đỗ Văn Cường; Khay trà khảm ốc “Lưu dấu tuổi thơ” của tác giả Nguyễn Đình Như; Bình hút tài lộc khảm ngũ sắc của tác giả Nguyễn Văn Trung; Ngựa Bạch mã của tác giả Đặng Văn Hậu.

Người dân phơi cỏ bàng làm nguyên liệu đan đát sản phẩm thủ công mỹ nghệ. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

15 sản phẩm được Ban tổ chức trao giải Ba và 25 sản phẩm được trao giải Khuyến khích tiếp tục cho thấy sự phong phú trong cách khai thác nguyên liệu và sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh những chất liệu quen thuộc như gỗ, gốm, tre, thổ cẩm, sơn mài, danh sách còn có các sản phẩm từ xơ mướp, thân cây đu đủ, cỏ bàng, đá, hoa khô, đồng và vỏ quế.

Danh sách đạt giải có sự góp mặt của các tác giả, nhóm tác giả đến từ nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, thành phố Huế, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang, Quảng Ngãi, Tây Ninh và Đà Nẵng./.

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, nhằm tôn vinh, khuyến khích sáng tạo của nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế. Hội thi cũng được kỳ vọng sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của làng nghề và kết nối sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam với thị trường, du lịch, xuất khẩu. Dự kiến lễ trao giải hội thi sẽ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức vào ngày 8/10/2026, tại Triển lãm Nông nghiệp (số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội).