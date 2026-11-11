55 năm Việt Nam-Đan Mạch: Hợp tác vì tương lai xanh

Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang; nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch Lê Công Thành; Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen; Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh (tham dự trực tuyến), cùng đại diện đại sứ quán hai nước và đông đảo sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: BTC)

Từ nền tảng hữu nghị 55 năm

Phát biểu mở đầu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Đan Mạch được xây dựng trên nền tảng hữu nghị, thấu hiểu và tin cậy lẫn nhau. Ngày 25/11/1971, giữa những năm tháng kháng chiến, Đan Mạch trở thành một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Đây là dấu mốc lịch sử, thể hiện tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của nhân dân Đan Mạch dành cho Việt Nam.

Trải qua 55 năm, quan hệ hai nước đã chuyển mình mạnh mẽ, từ hợp tác hỗ trợ một chiều sang mối quan hệ đa chiều, cùng có lợi, mở rộng trong thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, năng lượng, và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10 vừa qua, nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã mở ra một chương mới cho hợp tác thực chất và bền vững, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang phát biểu mở đầu. (Nguồn: BTC)

Theo bà Nguyễn Thị Thu Giang, Đan Mạch hiện là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, với hơn 150 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Đặc biệt, hợp tác chuyển đổi xanh tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, tập trung vào năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp thông minh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thu Giang kỳ vọng hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực giàu tiềm năng như kết cấu hạ tầng chiến lược, cảng biển, logistics, vận tải biển xanh và kết nối chuỗi cung ứng.

Tiếp nối, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen cho biết, trong những thập niên đầu sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam thông qua các khoản vay nhà nước và viện trợ phát triển, tập trung vào khôi phục cơ sở hạ tầng và sản xuất. Hợp tác sau đó từng bước mở rộng sang nông nghiệp, thủy sản, y tế, năng lượng và nhiều lĩnh vực khác.

Đánh giá về bước phát triển mới trong quan hệ song phương, Đại sứ Lina Gandløse Hansen nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10 vừa qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, doanh nghiệp hai nước đã ký kết 15 thỏa thuận hợp tác, trong khi các cơ quan chính phủ ký kết 7 biên bản ghi nhớ.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương. (Nguồn: BTC)

“Không chỉ các doanh nghiệp Đan Mạch mong muốn mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam, chuyến thăm còn cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của giới lãnh đạo chính trị hai nước đối với việc tăng cường trao đổi và tiếp xúc song phương”, Đại sứ khẳng định.

Theo Đại sứ, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đánh dấu một giai đoạn mới, tạo điều kiện để hai nước không chỉ tiếp tục phát huy những lĩnh vực hợp tác truyền thống mà còn mở rộng sang công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, quốc phòng và an ninh.

Cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Tham dự và phát biểu trực tuyến từ Đan Mạch, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh đã điểm lại các dấu mốc nâng tầm quan hệ, gồm Đối tác chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh năm 2011; Đối tác toàn diện năm 2013; Đối tác chiến lược xanh năm 2023 và gần đây nhất là Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập ngày 20/10/2026.

Với dấu mốc này, Đan Mạch trở thành quốc gia Bắc Âu đầu tiên và là nước thứ hai trong Liên minh châu Âu (EU) thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế, Đại sứ Nguyễn Lê Thanh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương tăng khoảng 35% so với cùng kỳ, tương đương 93% kim ngạch cả năm 2025, tạo cơ sở để hai nước hướng tới mục tiêu thương mại 1 tỷ USD.

Đan Mạch hiện có 180 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký gần 2,5 tỷ USD. Hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh phát biểu trực tuyến. (Ảnh: Yến Vi)

Đáng chú ý, chỉ một tuần sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nước đã tổ chức cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ về thương mại, đầu tư và khoa học kỹ thuật, cùng các hoạt động hợp tác về bệnh viện thông minh, y tế số và đổi mới công nghệ vi sinh. Theo Đại sứ, đây là những bước đi cụ thể nhằm sớm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, tạo động lực cho hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

Bên cạnh hợp tác chính trị và kinh tế, Đại sứ Nguyễn Lê Thanh đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong giao lưu nhân dân. Việc khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Copenhagen vào tháng 12/2025 tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và du lịch. Năm 2025, Việt Nam đón gần 40.000 lượt khách Đan Mạch; riêng 8 tháng đầu năm 2026, con số này đã vượt 30.000 lượt.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch sẵn sàng phối hợp với các tổ chức hữu nghị hai nước triển khai các sáng kiến giao lưu, kết nối và hợp tác thiết thực, góp phần củng cố nền tảng nhân dân cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch Lê Công Thành nhấn mạnh, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện không chỉ phản ánh sự phát triển của quan hệ chính trị mà còn khẳng định chuyển đổi xanh tiếp tục là một trong những ưu tiên hợp tác chiến lược, lâu dài.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch Lê Công Thành nhấn mạnh cơ hội thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi xanh giữa hai nước. (Nguồn: BTC)

Theo ông Lê Công Thành, mặc dù có những điều kiện phát triển khác nhau, Việt Nam và Đan Mạch cùng chia sẻ nhận thức rằng tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong khi Đan Mạch có nhiều kinh nghiệm về chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn và các mô hình phát triển bền vững, Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Sự tương đồng về mục tiêu và thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trong xây dựng chính sách, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư và triển khai các sáng kiến phát triển xanh.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia đã trao đổi về những cơ hội và thách thức trong chuyển đổi xanh, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Không chỉ là dịp nhìn lại hành trình 55 năm quan hệ ngoại giao, sự kiện còn góp phần kết nối các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và thế hệ trẻ, là không gian cho những sáng kiến hợp tác cụ thể, đóng góp vào mục tiêu phát triển xanh và bền vững của Việt Nam và Đan Mạch trong giai đoạn mới.

Các đại biểu trao đổi về cơ hội hợp tác trong chuyển đổi xanh. (Ảnh: Yến Vi)