55 năm quan hệ Việt Nam-Đan mạch: Từ hữu nghị bền chặt đến đối tác chiến lược toàn diện

Chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19 đến 21/10/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch, mở ra chương mới trong quan hệ song phương.

55 năm trước, ngày 25/11/1971, giữa những năm tháng Việt Nam trải qua chiến tranh khốc liệt, Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên cùng Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trải qua nhiều thập niên đồng hành, quan hệ hai nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh (vào tháng 11/2011); nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện (tháng 9/2013); Đối tác Chiến lược Xanh (tháng 11/2023) và hiện nay là Đối tác chiến lược toàn diện.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác tốt đẹp trong 55 năm qua, chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19 đến 21/10/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa quan trọng khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), thể hiện sự tin cậy chính trị và quyết tâm chung đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Đan Mạch, mở ra chương mới trong quan hệ song phương, tạo khuôn khổ chính trị và động lực mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới./.