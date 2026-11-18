Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 10/1971. Trải qua 55 năm, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, chuyển từ hợp tác hỗ trợ phát triển sang quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực.

Dấu mốc mới trong quan hệ song phương được ghi nhận trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10/2026, khi hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary trong chuyến thăm chính thức Đan Mạch vào tháng 10/2026. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân (CAND) nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen đánh giá đây là một bước chuyển quan trọng, phản ánh sự phát triển của quan hệ song phương trong hơn 5 thập kỷ qua.

Theo Đại sứ, trong những năm đầu thiết lập quan hệ, Đan Mạch là một trong những đối tác viện trợ phát triển quan trọng, hỗ trợ Việt Nam tái thiết đất nước và phát triển các ngành kinh tế. Việt Nam cũng từng nằm trong nhóm các quốc gia tiếp nhận nhiều viện trợ phát triển nhất từ Đan Mạch.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen đánh giá rằng kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam - Đan Mạch phản ánh rõ nét sự phát triển của quan hệ song phương giữa hai nước.

Ngày nay, quan hệ hai nước đã vượt ra khỏi khuôn khổ viện trợ truyền thống, hướng tới hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.

“Từ bàn tay hỗ trợ của Đan Mạch dành cho Việt Nam cách đây 55 năm đến cái bắt tay chiến lược ngày nay, quan hệ hai nước đã có bước chuyển mạnh mẽ, trở thành mối quan hệ đối tác bình đẳng, cùng hợp tác, học hỏi và phát triển”, Đại sứ chia sẻ.

Theo Đại sứ Hansen, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Đan Mạch, với kết quả nổi bật là thỏa thuận nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đạt được 7 thỏa thuận hợp tác cấp chính phủ trong các lĩnh vực năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, thống kê và công nghệ. Cùng với đó, 15 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp đã được công bố, trong đó có những khoản đầu tư đáng kể vào Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh rằng, bên cạnh ý nghĩa chính trị của việc nâng cấp quan hệ, các thỏa thuận đạt được là cơ sở để hai nước thúc đẩy hợp tác thực chất trong thời gian tới.

Khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện tăng cường liên kết kinh tế, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh như năng lượng tái tạo, sản xuất xanh và công nghệ.

Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các doanh nghiệp Đan Mạch.

Hợp tác kinh tế và chuyển đổi xanh đang trở thành những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch, với dòng vốn đầu tư gia tăng và nhu cầu hợp tác ngày càng lớn trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng và phát triển bền vững.

Theo Đại sứ Hansen, đầu tư của Đan Mạch vào Việt Nam đã tăng gấp 4 lần trong giai đoạn 2021-2024, đưa Đan Mạch trở thành một trong những nhà đầu tư châu Âu đáng chú ý tại Việt Nam.

Đại sứ cho rằng xu hướng này phản ánh sự điều chỉnh chiến lược của các doanh nghiệp trước những biến động địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Trong bối cảnh địa chính trị biến động, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đa dạng hóa hoạt động và xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn. Việt Nam đã khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn, có ý nghĩa chiến lược đối với các doanh nghiệp Đan Mạch”, Đại sứ nhận định.

Hãng may Đan Mạch Spectre mở cửa nhà máy thứ 4 tại Việt Nam vào năm 2026. Ảnh: VNF

Bên cạnh đầu tư, chuyển đổi xanh tiếp tục là lĩnh vực hợp tác trọng tâm, kế thừa nền tảng hợp tác nhiều năm giữa hai nước trong phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển điện gió ngoài khơi.

Thời gian qua, Đan Mạch đã hỗ trợ Việt Nam thông qua tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, theo Đại sứ, ưu tiên hiện nay là chuyển các cam kết thành các dự án cụ thể.

“Trong nhiều năm qua, hai nước đã hợp tác chặt chẽ về chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng, từ việc chia sẻ kinh nghiệm về năng lượng tái tạo đến triển khai điện gió ngoài khơi và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm hành động, sớm đưa ra những quyết định cụ thể để hiện thực hóa các cam kết hợp tác,” Đại sứ nhấn mạnh.

Nhu cầu phát triển năng lượng tái tạo ngày càng cấp thiết khi Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, thu hút đầu tư nước ngoài và đối mặt với nhu cầu điện năng ngày càng tăng.

Nhà máy LEGO Việt Nam vận hành bằng năng lượng tái tạo. Ảnh: Brands Vietnam

Đại sứ cho biết khả năng tiếp cận nguồn điện tái tạo đang trở thành một trong những yếu tố mà các doanh nghiệp Đan Mạch quan tâm khi quyết định đầu tư tại Việt Nam, trong đó có các tập đoàn lớn như LEGO và Carlsberg.

Theo bà, thúc đẩy các dự án năng lượng sạch không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh của Việt Nam mà còn tạo điều kiện thu hút đầu tư, tăng cường liên kết kinh tế giữa hai nước.

Bên cạnh hợp tác chính trị và kinh tế, Đại sứ Hansen nhấn mạnh vai trò của hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân trong việc củng cố quan hệ song phương.

Theo bà, hợp tác giữa các thành phố mở ra cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp trước những thách thức chung về phát triển đô thị, môi trường và năng lượng.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Copenhagen đều tham gia mạng lưới các thành phố C40, tạo điều kiện tăng cường hợp tác trong quy hoạch đô thị bền vững, phát triển kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Đại sứ kỳ vọng các cơ chế kết nối này sẽ tiếp tục hỗ trợ các đô thị Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, hướng tới mô hình phát triển xanh, bền vững.

Hoạt động đạp xe cộng đồng tại Đà Nẵng do Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức, nhằm khuyến khích lối sống xanh và thúc đẩy giao thông bền vững. Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều sinh viên và chuyên gia Việt Nam đã có cơ hội học tập, nghiên cứu và tham gia các chương trình đào tạo tại Đan Mạch trong suốt 55 năm qua, trong đó có những chương trình thuộc khuôn khổ viện trợ phát triển.

Đại sứ Hansen cho rằng những hoạt động này đã góp phần xây dựng nền tảng hiểu biết và gắn kết lâu dài giữa nhân dân hai nước.

“Tôi mong muốn dành nhiều sự quan tâm hơn cho thế hệ trẻ. Tôi tin rằng giao lưu nhân dân đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, đồng thời tạo cơ hội để hai nước học hỏi từ những góc nhìn khác nhau về sự phát triển của thế giới”, bà chia sẻ.

Đại sứ bày tỏ mong muốn mở rộng các chương trình trao đổi sinh viên, tăng cường kết nối giữa thanh niên, các nhà nghiên cứu và các cơ sở giáo dục, qua đó góp phần xây dựng nền tảng hợp tác bền vững cho các thế hệ tương lai.

Từng nhiều lần đến Việt Nam trước khi đảm nhiệm cương vị Đại sứ, bà Lina Gandløse Hansen cho biết việc sinh sống tại Hà Nội đã giúp bà hiểu rõ hơn về tốc độ phát triển của đất nước.

“Khi sinh sống tại Hà Nội xinh đẹp, tôi có cơ hội trực tiếp chứng kiến tốc độ phát triển ấn tượng của Việt Nam. Các công trình xây dựng xuất hiện khắp nơi, thành phố thay đổi nhanh chóng đến mức chỉ sau vài ngày đi công tác, tôi đã có thể nhận thấy những đổi thay rõ rệt”, Đại sứ chia sẻ.

Theo bà, người dân Đan Mạch từ lâu đã biết đến Việt Nam qua các điểm đến du lịch, cảnh quan thiên nhiên và nền ẩm thực phong phú. Tuy nhiên, Đại sứ mong muốn thúc đẩy nhận thức sâu rộng hơn về những thành tựu kinh tế, công nghệ và tiềm năng hợp tác của Việt Nam.

Việt Nam quảng bá văn hoá, du lịch tại Hội chợ Ngoại giao đoàn quốc tế ở Đan Mạch. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch.

Bà cho biết Đại sứ quán Đan Mạch sẽ tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam không chỉ là một điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là một nền kinh tế năng động, giàu tiềm năng đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Nhìn lại chặng đường 55 năm, Đại sứ Hansen khẳng định thông điệp về quan hệ đối tác lâu dài, trong đó hai nước tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và cùng hướng tới các mục tiêu phát triển chung.

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Đan Mạch. Trọng tâm trong thời gian tới là cụ thể hóa các cam kết cấp cao, thúc đẩy các dự án hợp tác thiết thực và tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.