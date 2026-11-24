Ngày 24/11, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast chính thức bước vào các nội dung tranh tài tại sân Vinpearl Golf Leman (TP.HCM). Đây là lần đầu tiên giải đấu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Giải đấu do UBND TP.HCM, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) phối hợp tổ chức.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 23 đến 28/11, với 4 nội dung thi đấu gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tương ứng với 4 bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

55 vận động viên tham dự giải đến từ 9 đoàn thể thao gồm Hà Nội, Công an nhân dân, Thanh Hóa, Phú Thọ, TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An và Cần Thơ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải, tặng hoa cho đại diện các Đoàn tham dự Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Cuộc đua vô địch năm nay quy tụ nhiều gương mặt hàng đầu của golf Việt Nam. Ở nội dung nam, đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh đứng trước thử thách bảo vệ danh hiệu khi phải cạnh tranh với những đối thủ như Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn, Trần Lê Duy Nhất và Nguyễn Trọng Hoàng.

Trong khi đó, nội dung nữ chứng kiến màn so tài giữa nhiều golfer nổi bật như Lê Chúc An, Nguyễn Thảo My, Nguyễn Viết Gia Hân và Đoàn Xuân Khuê Minh. Sự góp mặt của các vận động viên giàu kinh nghiệm cùng những tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cho biết việc đưa Giải Vô địch Golf Quốc gia vào khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc không chỉ nhằm tìm ra những nhà vô địch mà còn là cơ hội đánh giá chất lượng đào tạo, chiều sâu lực lượng và mức độ phát triển của bộ môn golf tại các địa phương.

BTC chụp ảnh lưu niệm với khách mời và các VĐV tham dự Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

“Ban Tổ chức kỳ vọng những cuộc tranh tài tại giải sẽ thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, sự chuyên nghiệp, trung thực và quyết tâm chinh phục thành tích. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào golf, nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên, tạo nền tảng để golf Việt Nam tiếp tục vươn lên, hướng tới những mục tiêu cao hơn tại đấu trường khu vực và quốc tế”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Theo lịch trình, các nội dung cá nhân nam, nữ thi đấu đấu gậy qua ba vòng 18 hố, từ ngày 24 đến 26/11, tổng cộng 54 hố, không áp dụng điểm chấp và không cắt loại. Golfer có tổng số gậy thực thấp nhất giành chức vô địch Quốc gia.

Kết quả 54 hố cũng được dùng để xếp hạt giống đồng đội, tính thành tích của ba golfer nam tốt nhất và hai golfer nữ tốt nhất mỗi đoàn. Tám đội dẫn đầu ở mỗi nội dung vào vòng loại trực tiếp. Các trận đồng đội diễn ra theo thể thức đối kháng: tứ kết và bán kết vào ngày 27/11, các trận tranh huy chương vào ngày 28/11.