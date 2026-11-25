Đến trưa 25/11, vòng 2 Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast vẫn diễn ra rất căng thẳng, các golfer tập trung cao độ để thực hiện từng cú đánh chuẩn xác.

Ánh mắt tập trung cao độ của golfer Nguyễn Trọng Hoàng (Hà Nội) khi ngồi xuống quan sát độ dốc mặt cỏ trên vùng green, tính toán kỹ lưỡng đường đi cho cú gạt bóng quyết định.

Không hề thua kém, không khí tại sân của các golfer nữ cũng rất căng thẳng. Golfer Đoàn Xuân Khuê Minh (nón xanh) và Lê Nguyễn Minh Anh đang tính toán chiến thuật kỹ lưỡng.

Khoảnh khắc tiếc nuối của golfer Ngô Vĩnh Hòa (Công an Nhân dân) giữa trời nắng gắt.

Với các golfer nữ, trời nắng gắt là một thách thức lớn về thể lực

Là một trong 2 golfer nhỏ tuổi nhất của giải đấu năm nay, mỗi cú đánh của Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (SN 2013) luôn nhận được sự quan tâm theo dõi của giới golfer. Trước khi góp mặt ở cuộc đấu tại Vinpearl Golf Léman, Nhã Uyên đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu ở nhiều giải trẻ.

Nụ cười chiến thắng của golfer nữ ở ngày thi đấu thứ 2 khi thực hiện một cú đánh tốt

Trên bảng xếp hạng Đơn Nữ của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast tại Vinpearl Golf Léman, Lê Chúc An (Hà Nội) đang tạo cách biệt ở ngôi đầu với tổng điểm -5, sau khi đánh -2 qua 13 hố của ngày thi đấu thứ 2.

Golfer Nguyễn Nhất Long (Hà Nội) vươn lên dẫn đầu bảng đơn nam với tổng điểm -6, vượt qua Nông Quốc Khánh (-5, Công an Nhân dân).

Nhằm đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất, ban tổ chức tăng cường đội ngũ caddie hoạt động hết công suất dưới trời nắng nóng, hỗ trợ mọi mặt góp sức giúp các golfer hoàn thành trọn vẹn các hố đấu trong ngày tranh tài thứ hai.

Từ ngày 24/11 đến 26/11, các tay golf thi đấu nội dung cá nhân theo thể thức đấu gậy qua 3 vòng (54 hố), không áp dụng điểm chấp và không có nhát cắt loại. Golfer sở hữu tổng điểm thực tế thấp nhất sau 54 hố sẽ bước lên ngôi vô địch, đồng thời kết quả này cũng quyết định thứ hạng hạt giống cho chặng tiếp theo.