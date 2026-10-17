55 đại biểu tham gia hành trình 'Thiếu nhi Cao Bằng kết nối bản sắc - Chắp cánh tương lai'

Tham gia chương trình có 55 đại biểu là chỉ huy Đội, thiếu nhi tiêu biểu, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đại biểu tham gia hành trình “Thiếu nhi Cao Bằng kết nối bản sắc - Chắp cánh tương lai”.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ gặp mặt, giao lưu với thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi thành phố Hà Nội; tham quan, học tập kinh nghiệm tại các liên đội có mô hình hoạt động tiêu biểu, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ tham gia trải nghiệm tour đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của dân tộc.

Chương trình nhằm tạo điều kiện để thiếu nhi giao lưu, học hỏi, mở rộng hiểu biết, rèn luyện kỹ năng; đồng thời giúp đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu các mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.