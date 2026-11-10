54 thanh thiếu niên trải nghiệm thực tế tại cơ sở cai nghiện ma túy

Ngày 10/11, Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an xã Sóc Sơn vừa tổ chức cho 54 thanh, thiếu niên tham gia lớp trải nghiệm thực tế tại Cơ sở Cai nghiện ma túy.

Cụ thể, ngày 8/11, Công an xã Sóc Sơn phối hợp tổ chức cho 54 thanh thiếu niên tham gia lớp “Ba nhất” khóa III tham quan, trải nghiệm thực tế tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội.

Toàn cảnh các học viên tham gia lớp "Ba nhất" khóa III tham quan Cơ sở Cai nghiện ma túy Số 2.

Tại đây, các học viên được trực tiếp tham quan khu vực cắt cơn, giải độc, khu lao động trị liệu, nhà ăn và lắng nghe những chia sẻ từ những người đang trong quá trình cai nghiện. Qua những hình ảnh, câu chuyện thực tế, các em có cơ hội hiểu rõ hơn về những tổn thương sức khỏe, tinh thần cũng như hệ lụy mà ma túy gây ra đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Đặc biệt, việc tiếp xúc với môi trường cai nghiện và lắng nghe những câu chuyện từ người trong cuộc giúp các học viên nhận thức sâu sắc hơn về hậu quả của việc sử dụng ma túy, nâng cao khả năng tự bảo vệ trước những cám dỗ, lời dụ dỗ, lôi kéo từ các đối tượng xấu.

Lớp "Ba Nhất" giúp các học viên nhận thức sâu sắc hơn về hậu quả của việc sử dụng ma túy, nâng cao khả năng tự bảo vệ trước những cám dỗ, lời dụ dỗ, lôi kéo từ các đối tượng xấu.

Sau chương trình trải nghiệm, các học viên trở về hội trường tham dự lễ bế giảng khóa học, viết cảm tưởng và thư gửi gia đình. Đây cũng là dịp để mỗi em nhìn nhận lại bản thân, tự rèn luyện ý thức, trách nhiệm và xác định mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới.

Hoạt động là cách làm thiết thực, đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật của Công an xã Sóc Sơn, đưa kiến thức phòng, chống ma túy đến gần hơn với thanh thiếu niên thông qua những trải nghiệm trực quan thay vì chỉ tuyên truyền bằng lý thuyết.

Chương trình góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.

Đồng thời, chương trình góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, chủ động nhận diện, ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật ngay từ sớm, từ cơ sở.

Thông qua hoạt động này, Công an xã Sóc Sơn tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động phòng ngừa, kiên quyết nói không với ma túy, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, chung tay xây dựng địa bàn Sóc Sơn an toàn, lành mạnh, không ma túy.