Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM phát biểu.

Với chủ đề “Giữ Nếp – Viết tiếp sắc Việt từ Nếp xưa”, lễ hội là không gian hội tụ, tôn vinh và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi vẻ đẹp văn hóa của 54 dân tộc anh em cùng được giới thiệu trong một Việt Nam hòa bình, hạnh phúc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM cho biết, đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, từ năm nay, ban tổ chức sẽ duy trì lễ hội thường niên vào tháng 11, gắn với hai sự kiện ý nghĩa này.

Ban tổ chức vinh danh nghệ nhân ẩm thực quốc gia Hồ Đắc Thiếu Anh tại chương trình lễ hội.

Tại lễ hội, những sắc màu văn hóa, di sản nghệ thuật và giá trị truyền thống được tái hiện, đồng thời tiếp nối bằng sức sáng tạo của các thế hệ hôm nay, góp phần đưa bản sắc Việt Nam tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn trang phục truyền thống với sự tham gia của 54 diễn viên trẻ đại diện cho 54 dân tộc anh em. Những bộ sắc phục đa dạng về màu sắc, hoa văn và kiểu dáng đã tạo nên không gian văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ đến theo dõi và trải nghiệm.

Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành không gian vinh danh uy tín mỗi dịp 24/11, nơi tinh hoa văn hóa và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam được trân trọng, tiếp nối và lan tỏa qua từng năm.

Một nội dung khác là chương trình vinh danh “Đôi tay Việt”, biểu tượng cho sự khéo léo, tài hoa và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Tôn vinh bản sắc 54 dân tộc qua Lễ hội văn hóa “Dấu Sắc Việt” 2026.

Đó là đôi tay miệt mài của những nghệ nhân thủ công đang gìn giữ tinh hoa pháp lam, sơn mài, chạm khắc gỗ; nét cọ tài hoa của các họa sĩ, nghệ nhân vẽ tay trên tà áo dài; hay những ngón tay của nghệ sĩ biểu diễn trên phím đàn, truyền tải cảm xúc đến công chúng.

Thông qua hoạt động vinh danh các nghệ nhân, họa sĩ và nghệ sĩ, Ban tổ chức muốn gửi gắm thông điệp về giá trị sáng tạo của con người trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ phát triển mạnh mẽ. Dù công nghệ mở ra nhiều giới hạn mới, sự tài hoa, tư duy sáng tạo, cảm xúc và dấu ấn riêng của con người vẫn là những giá trị không thể thay thế.

Vinh danh Nhà thiết kế và vẽ lụa Trung Đinh tại chương trình lễ hội.

Trong khuôn khổ lễ hội, ban tổ chức giới thiệu 7 không gian trải nghiệm đa chiều, gồm: Nếp Nghề với hoạt động workshop chế tác thủ công trực tiếp cùng nghệ nhân; Nếp Nghệ với triển lãm nghệ thuật đương đại và bộ sưu tập “Di sản 3 miền”; Nếp Nhà với trình diễn di sản âm nhạc dân tộc, hòa tấu dương cầm và bộ sưu tập áo dài.

Lễ hội văn hóa “Dấu Sắc Việt” 2026 tại TP.HCM tái hiện vẻ đẹp trang phục, nghệ thuật và di sản truyền thống của 54 dân tộc.

Bên cạnh đó, không gian Nếp Chợ là chợ phiên nghệ thuật (Art Fair) quy tụ hơn 40 gian hàng sáng tạo. Các không gian Nếp Chữ, Nếp Người và Nếp Sống mang đến hoạt động giới thiệu sách, chiếu phim cộng đồng, trải nghiệm ẩm thực và giao lưu văn hóa.

Thông qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và vinh danh, Lễ hội văn hóa “Dấu Sắc Việt” 2026 góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, về trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường sự gắn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam.