54 học viên tập huấn công tác nước sạch, vệ sinh môi trường

Các học viên dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung: Tổng quan về nước sạch, vệ sinh môi trường và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo hướng dẫn về quản lý, giám sát chất lượng nước sinh hoạt, quản lý chất thải y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành y tế; Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; hướng dẫn chi tiết kỹ thuật lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu nước; các biện pháp khắc phục, xử lý khi thông số chất lượng nước không đạt quy chuẩn; hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong tình huống xảy ra thiên tai (bão, lũ) theo Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 23/1/2026 của Bộ Y tế; quy định về thống kê, báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch, quản lý nhà tiêu hộ gia đình.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho viên chức trạm y tế xã, thống nhất phương pháp triển khai, kiểm tra, giám sát công tác này tại tuyến cơ sở, qua đó, hướng dẫn người dân, hộ gia đình và cộng đồng thực hành sử dụng nước sạch, bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 58 học viên trạm y tế xã Quảng Uyên và Bảo Lạc.