53 thí sinh vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Đánh giá cao tiêu chí cống hiến

Trước đêm Chung khảo, 53 thí sinh đã trải qua chuỗi hoạt động đào tạo toàn diện về catwalk, ứng xử, ngoại ngữ, thể lực; đồng thời tham gia triển khai các dự án nhân ái thực tế tại Tả Lèng (Lai Châu); khám phá di sản Thăng Long - Kinh Bắc, Vị Xuyên, Tân Trào, Thành Tuyên... nhằm tích lũy chiều sâu tri thức về lịch sử, ký ức chiến tranh, truyền thống cách mạng và đời sống văn hóa địa phương.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC

Phát biểu tại họp báo, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết: Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề "Miền hương sắc" đặt ra bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến ngay từ đầu mùa giải.

"Điều chúng tôi muốn nhìn thấy không chỉ là một thí sinh trình diễn tốt hơn, mà là một cô gái trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, ứng xử và chịu trách nhiệm với việc mình làm. Những trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng, các buổi đào tạo hay thử thách góp phần giúp chúng tôi có thêm dữ kiện để nhìn nhận thí sinh một cách đầy đủ hơn", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Hoa hậu Việt Nam 2026 chủ đề "Miền hương sắc" với bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Ảnh: BTC

Hoa hậu Việt Nam vẫn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nhưng vẻ đẹp ấy cần đi cùng tri thức, nền tảng văn hóa và khả năng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Ban Tổ chức mong muốn khán giả có thể nhìn thấy hành trình trưởng thành đó ở từng thí sinh.

Cống hiến là một trong những tiêu chí được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay. Trưởng Ban Tổ chức giải thích, các thí sinh có nhan sắc, văn hóa, trí tuệ. Họ cần biến tri thức thành các giá trị để phục vụ cộng đồng; mang vẻ đẹp của mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Đặc biệt, môi trường số hiện nay xuất hiện nhiều phát ngôn, tư duy lệch lạc. Chính họ sẽ là nguồn năng lượng tích cực, dẫn dắt, lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân chia sẻ tại họp báo. Ảnh: BTC

Chia sẻ về quá trình cống hiến của mình, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân cho biết 16 năm qua chứng kiến Ngọc Hân từ một sinh viên Trường Đại học Mĩ thuật Công nghiệp, trở thành Hoa hậu Việt Nam và là nhà thiết kế. "Ngọc Hân sẽ chuẩn bị cho các bạn thí sinh những trang phục đẹp, những bộ áo dài đẹp nhất, mang chủ đề 'Về miền di sản' nhằm tôn vinh văn hóa, di sản trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam".

Qua đêm Chung khảo, Ban Giám khảo sẽ đánh giá chọn 25 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết.

Lan tỏa hình ảnh Hải Phòng năng động, giàu di sản văn hóa

Ban Tổ chức đánh giá mặt bằng thí sinh năm nay đồng đều về ngoại hình, chiều cao và nền tảng học vấn. Nhiều thí sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc hoặc sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Đêm Chung khảo sẽ được tổ chức tại Quảng trường biển Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng với sân khấu lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen vươn lên nở rộ trên nền cảnh quan biển trời tự nhiên.

53 thí sinh năm nay được đánh giá đồng đều về ngoại hình, chiều cao và nền tảng học vấn. Ảnh: BTC

Thông qua hành trình của các thí sinh tại Đồi Rồng, Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vịnh Lan Hạ và Cát Bà, sự kiện góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Hải Phòng năng động, hiện đại và giàu di sản văn hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đêm Chung khảo sẽ được phát sóng trực tiếp từ 20h ngày 10/10 trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và các nền tảng truyền thông.