53 thí sinh lọt vào vòng Chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Những người đẹp giành ngôi vị cao nhất của năm 2024 cùng các thí sinh cuộc thi năm nay. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cuộc thi năm nay có chủ đề “Miền hương sắc”, tiếp tục đề cao bốn trụ cột “Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến”. Ban Tổ chức đánh giá thí sinh qua cả quá trình tập luyện, học tập, trải nghiệm văn hóa và tham gia hoạt động cộng đồng.

Năm nay, các thí sinh được trải qua một quá trình đào tạo, luyện tập, trải nghiệm văn hóa và hoạt động cộng đồng tại nhà chung cũng như ở nhiều địa phương như Lai Châu, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng…, tìm hiểu văn hóa, di sản, lịch sử, ký ức cách mạng, cũng như phối hợp thực hiện dự án nhân ái…

Năm nay, Ban Tổ chức đánh giá 53 thí sinh có mặt bằng nhan sắc khá đồng đều, đa dạng về nét đẹp, hình thể và phong cách. Nhiều thí sinh có lợi thế về chiều cao và tỷ lệ hình thể.

Nhiều thí sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực kinh tế, truyền thông, khoa học, môi trường và ngoại ngữ. Nền tảng học vấn và năng lực ngoại ngữ thể hiện qua kết quả học tập, các trường hợp tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, học song song nhiều chuyên ngành hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Nhà báo Phùng Công Sưởng (giữa), Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhấn mạnh: “Hoa hậu Việt Nam 2026 đặt ra bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến ngay từ đầu mùa giải. Sau gần hai tháng, điều chúng tôi muốn nhìn thấy không chỉ là một thí sinh trình diễn tốt hơn, mà là một cô gái trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, ứng xử và chịu trách nhiệm với việc mình làm. Những chuyến đi trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng, các buổi đào tạo hay thử thách trong nhà chung đều góp phần giúp chúng tôi có thêm dữ kiện để nhìn nhận thí sinh một cách đầy đủ hơn”.

Trưởng Ban Tổ chức nêu rõ: “Hoa hậu Việt Nam vẫn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nhưng vẻ đẹp ấy cần đi cùng tri thức, nền tảng văn hóa và khả năng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Chúng tôi mong khán giả có thể nhìn thấy hành trình trưởng thành đó ở từng thí sinh”.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Cố vấn cho biết, tại cuộc thi năm nay, các thí sinh có vẻ đẹp truyền thống hay hiện đại đều có cơ hội.

Những người đẹp giành các ngôi vị cao của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được dựng ngoài trời tại Quảng trường biển nằm trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, lấy cảm hứng từ hình ảnh sen vươn lên và nở hoa. Ý tưởng thiết kế sân khấu gắn vẻ thanh lịch, nữ tính với nội lực và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.

Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho biết, năm nay sự kiện diễn ra tại sân khấu ngoài trời, cho nên Ban Tổ chức cũng đối diện với nhiều thử thách. Ban Tổ chức đã chuẩn bị rất kỹ cho vòng Chung khảo. Toàn bộ vấn đề về kỹ thuật, công nghệ, từ livestream, quay, hậu kỳ, sắp xếp đến công tác phối hợp với chính quyền địa phương để bảo đảm an ninh trật tự, y tế đều được phối hợp chặt chẽ. “Chúng tôi muốn bảo đảm các công tác này để 53 thí sinh có đêm thi tỏa sáng” - ông nhấn mạnh.