53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trình diễn bikini bốc lửa

Tối 10/10, chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hải Phòng. 53 thí sinh bước vào đêm thi quan trọng để giành cơ hội có mặt tại chung kết toàn quốc.

Thí sinh trình diễn áo tắm

Với chủ đề "Miền hương sắc”, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trên 4 trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Đêm chung khảo là dịp nhìn lại sự trưởng thành của 53 thí sinh sau gần 2 tháng cùng học tập, rèn luyện, trải nghiệm văn hóa và tham gia các hoạt động cộng đồng.

53 thí sinh có phần trình diễn áo tắm trên nền nhạc sôi động "Like an Angel" qua giọng hát của ca sĩ Lưu Hiền Trinh.

Sự trở lại của 53 thí sinh trong phần thi trình diễn trang phục áo tắm làm bừng sáng sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Các thí sinh trình diễn bộ sưu tập áo dài "Dọc miền di sản" của Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân.

Trên sân khấu hướng ra biển Đồ Sơn, 53 thí sinh đưa khán giả đi qua những miền văn hóa, cảnh sắc và di sản từ Bắc vào Nam bằng ngôn ngữ của tà áo dài Việt.

Sau 2 phần thi, Ban giám khảo lựa chọn Top 32 để tiếp tục trình diễn trang phục dạ hội.

Từ kết quả đánh giá xuyên suốt hành trình và các phần thi trong đêm chung khảo, Ban giám khảo chọn Top 25 giành quyền bước tiếp vào chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ban tổ chức cho biết, điều được chờ đợi ở đêm chung khảo không chỉ là một sân khấu lớn với ánh sáng, công nghệ hiện đại mà quan trọng hơn là sự thay đổi của 53 thí sinh sau thời gian cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm. Hoa hậu Việt Nam không tìm kiếm những cô gái giống nhau, mà trân trọng màu sắc, cá tính và câu chuyện riêng của từng người. Chung khảo vì thế vừa là vòng tuyển chọn, vừa là dấu mốc để đánh giá quá trình trưởng thành của mỗi thí sinh. Trong giai đoạn nước rút, 53 thí sinh tăng cường tập luyện các phần đồng diễn, áo dài, áo tắm và dạ hội. Nhiều buổi ráp sân khấu kéo dài đến khuya. Bên cạnh kỹ năng trình diễn, thí sinh còn trải qua vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc và trả lời các câu hỏi về bản thân, gia đình, văn hóa, xã hội để Ban Giám khảo có thêm cơ sở đánh giá toàn diện.

Ảnh: BTC