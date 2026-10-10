53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn áo tắm

Tối 10/10, đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại quảng trường biển thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, với sự tham gia của 53 thí sinh.

Một trong những phần thi thu hút sự chú ý là màn trình diễn áo tắm. Trên nền nhạc sôi động, các cô gái lần lượt xuất hiện, thể hiện kỹ năng catwalk, thần thái và sự tự tin trước khán giả.

Đây cũng là dịp để thí sinh thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, kiểm soát hình thể và phong thái trình diễn sau quá trình tập luyện.

Màn trình diễn được kết hợp với phần biểu diễn âm nhạc của ca sĩ Lưu Hiền Trinh.

Nữ ca sĩ thể hiện hai ca khúc Like An Angel và Em về tinh khôi, cùng đội hình 20 vũ công tạo không khí sôi động trên sân khấu.

Theo ghi nhận của ban tổ chức, chương trình có khoảng 3.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Sân khấu chung khảo năm nay được tổ chức ngoài trời, lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen vươn lên và bung nở. Thiết kế kết hợp màn hình LED với các lớp không gian mở rộng sang hai bên, tạo bối cảnh cho những màn trình diễn của thí sinh.

Trước phần thi áo tắm, 53 thí sinh xuất hiện trong bộ sưu tập áo dài Dọc miền di sản của Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân.

Phần trình diễn mở đầu bằng tiết mục violin Hoa đào do nghệ sĩ Hoàng Rob biểu diễn, cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn Sắc Màu.

Các thiết kế áo dài khai thác hình ảnh văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam qua những dấu ấn riêng của từng vùng miền.

Bộ sưu tập đưa khán giả đi qua nhiều vùng miền, từ Hà Nội với những thiết kế lụa mềm mại, đường thêu tay tinh xảo đến Tây Bắc với họa tiết lấy cảm hứng từ núi rừng, được thể hiện qua kỹ thuật vẽ thủ công và đính kết.

Các thiết kế gợi dấu ấn miền Trung lại nổi bật với hoa văn mang hơi hướng mỹ thuật cung đình, kết hợp đường nét tinh tế, tôn lên vẻ đẹp truyền thống của tà áo dài và thần thái của các thí sinh.

Không chỉ là phần thi về trang phục, màn trình diễn còn góp phần thể hiện định hướng của Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề “Miền hương sắc”, đề cao các yếu tố nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến.

Phát biểu tại đêm chung khảo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, cho biết cuộc thi hướng tới tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam hiện đại, có tri thức và chiều sâu văn hóa. Ông nhấn mạnh, điều ban tổ chức mong đợi “không chỉ là những màn trình diễn đẹp”, mà còn là sự trưởng thành của mỗi thí sinh sau hành trình học tập, trải nghiệm và khám phá văn hóa các vùng miền.

Sau gần hai tháng tập luyện, học tập và tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, 53 cô gái bước vào đêm chung khảo. Sau các phần thi, ban tổ chức công bố 32 thí sinh được đi tiếp.

Đêm chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 7/11 tại Hải Phòng, là chặng cuối để tìm ra chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.