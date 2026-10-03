53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào giai đoạn tập luyện cường độ cao

Người mẫu Ngọc Anh Nana - đạo diễn catwalk của Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết cả thí sinh và ê-kíp đều căng thẳng khi bước vào giai đoạn tập luyện quan trọng: “Không khí của cuộc thi rất nóng bởi các thí sinh và ê-kíp đều khẩn trương chuẩn bị cho một đêm Chung khảo bùng nổ và thực sự bất ngờ”.

Các tuyến trình diễn do đạo diễn catwalk xây dựng mới mẻ hơn ở từng phần thi, từ áo dài, áo tắm đến dạ hội. Ngọc Anh Nana chú trọng tạo dấu ấn riêng cho từng nhóm thí sinh thông qua cách biên đạo và xây dựng tuyến đi. Có sự căng thẳng, áp lực nhất định khi thời gian gấp rút, chương trình đòi hỏi sự chuyên nghiệp và mong muốn thí sinh là nhân vật trung tâm tỏa sáng.

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Bước vào chặng tăng tốc, các thí sinh đối mặt với những áp lực riêng. Tinh thần đồng đội cũng được các thí sinh đề cao khi bước vào giai đoạn nước rút cho đêm Chung khảo. Bài toán khó với đạo diễn catwalk là số đông thí sinh Hoa hậu Việt Nam lần đầu tham gia cuộc thi nhan sắc, làm quen với giày cao gót.

Mỗi ngày, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có khoảng 10 giờ tập luyện trên giày cao gót. Họ phải tập trung cao độ để không chỉ thành thục kỹ năng trình diễn mà còn làm quen với sân khấu.

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Đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana vừa quan sát vừa tiếp tục chỉnh dáng, sửa tư thế cho từng thí sinh. Với cô, sự bùng nổ của đêm diễn chính là sự tỏa sáng của 53 cô gái. Đến đêm muộn, máy ảnh ghi lại nhiều khoảnh khắc đắt giá, vẫn là những nụ cười đầy năng lượng của 53 cô gái. Họ vừa trải qua hàng giờ tập luyện, vẫn còn lúc lúng túng hoặc quên đường dây, nhưng sự mệt mỏi không khiến họ bỏ cuộc.

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Sau hơn một tháng tập luyện tại nhà chung, đây là thời điểm 53 cô gái phải chuyển hóa những kỹ năng đã được trau dồi thành bản lĩnh trình diễn trước khi bước lên sân khấu đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.