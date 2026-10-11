53 tà áo dài dọc miền di sản ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam
Tối 10/10, phần Chung khảo cuộc thi HHVN 2026 được tổ chức tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Các thí sinh tỏa sáng trong màn trình diễn áo dài. Ở từng bước đi, các cô gái mang đến nét duyên riêng cho mỗi tà áo, thể hiện thông điệp và ý nghĩa riêng biệt. Bộ sưu tập “Dọc miền di sản” là tâm huyết của Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/53-ta-ao-dai-doc-mien-di-san-o-chung-khao-hoa-hau-viet-nam-post1884159.tpo