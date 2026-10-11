53 tà áo dài dọc miền di sản ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam

ĐNCT - Không dựng lại Thế chiến II bằng những trận đánh lớn hay những con số thương vong, nhà văn người Canada - Michael Ondaatje qua tiểu thuyết Bệnh nhân người Anh (NXB Văn học, 2026), đã thu nhỏ chiến tranh vào một căn biệt thự bị bỏ hoang ở miền Bắc nước Ý, nơi bốn con người sống giữa những tàn tích và lần lượt mở ra những vùng ký ức mà họ từng chôn giấu.