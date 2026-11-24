Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đón Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara, ngày 23/11. (Ảnh: Reuters)

Cuộc khảo sát do Forsa thực hiện vào tháng 9/2026, với sự tham gia của 1.501 người đủ điều kiện bỏ phiếu, từ 18 tuổi trở lên, tại Đức.

Kết quả cho thấy sự phản đối mãnh liệt trong nhóm cử tri ủng hộ đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo đường lối cực hữu.

AfD hiện là đảng đối lập lớn nhất tại Đức và đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc. Chỉ 11% người ủng hộ đảng này tán thành việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong khi 75% ủng hộ bình thường hóa quan hệ với Nga.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy khác biệt đáng kể giữa các khu vực. Chỉ 31% người được hỏi ở miền Đông nước Đức ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine, thấp hơn đáng kể so với 48% ở miền Tây.

Sự suy giảm mức độ ủng hộ của người dân Đức có thể gây thêm khó khăn cho những nỗ lực của châu Âu nhằm duy trì nguồn viện trợ cho Ukraine.

Trong bối cảnh Mỹ cắt viện trợ, Liên minh châu Âu (EU) trở thành bên hỗ trợ chính của Ukraine. Tuy nhiên, các lực lượng chính trị phản đối việc tiếp tục tài trợ cho Ukraine đang gia tăng ảnh hưởng.

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ tìm cách thông qua khoản vay bổ sung trị giá 45 tỷ euro (49,2 tỷ USD) vào cuối tuần này, sau khi khoản vay 90 tỷ euro trước đó không đủ đáp ứng nhu cầu ngân sách ngày càng tăng của Ukraine trong năm 2027.

Sự thay đổi trong quan điểm của người dân Đức trái ngược với chính sách lâu nay của chính phủ nước này đối với Ukraine.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, Đức đã cung cấp hoặc cam kết dành gần 58 tỷ euro (63,4 tỷ USD) để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz vẫn là một trong những bên ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Ukraine về mặt chính trị.

Có tới 60% người được khảo sát cho rằng Đức và châu Âu chưa làm đủ để thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Cuộc khảo sát cũng ghi nhận sự thay đổi trong cách người dân Đức nhìn nhận ảnh hưởng của Trung Quốc và mối quan hệ với Mỹ.

83% người tham gia khảo sát cho rằng Đức nên giữ lập trường trung lập trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Chỉ 15% muốn Đức đứng về phía Mỹ.

Trong khi đó, 61% cho rằng liên minh phương Tây giữa châu Âu và Mỹ không còn tồn tại.