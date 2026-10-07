53 người đẹp tranh tài trong đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhà báo Phùng Công Sưởng,Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết, năm nay, cuộc thi vẫn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nhưng vẻ đẹp ấy cần đi cùng tri thức, nền tảng văn hóa và khả năng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

“Hoa hậu Việt Nam 2026 đặt ra bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến ngay từ đầu mùa giải. Sau gần hai tháng, điều chúng tôi muốn nhìn thấy không chỉ là một thí sinh trình diễn tốt hơn, mà là một cô gái trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, ứng xử và chịu trách nhiệm với việc mình làm. Những chuyến đi trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng, các buổi đào tạo hay thử thách trong nhà chung đều góp phần giúp chúng tôi có thêm dữ kiện để nhìn nhận thí sinh một cách đầy đủ hơn”, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ.

Các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 sẽ tiếp tục tranh tài để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất đi tiếp vào Chung kết.

Trước đêm thi Chung khảo, các thí sinh đã trải qua gần hai tháng ở nhà chung, tập luyện và tham gia các hoạt động thực tế. Tại nhà chung, 53 thí sinh được đào tạo về catwalk, phong thái, giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính.

Tại Tả Lèng (Lai Châu), 53 thí sinh được chia nhóm, tìm hiểu nhu cầu, xây dựng ý tưởng, thuyết trình và triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường. Việc tham gia toàn bộ quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án là cơ sở để Ban Tổ chức đánh giá khả năng phối hợp và tinh thần trách nhiệm của thí sinh.

Trong hành trình tìm hiểu văn hóa, các thí sinh tham gia Chuyến tàu Độc lập, khám phá văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc, nghe và thực hành quan họ, tìm hiểu bảo vật, di sản và nghệ thuật. Các chuyến đi đến Vị Xuyên, Tân Trào, Thành Tuyên giúp họ hiểu thêm về lịch sử, ký ức chiến tranh, truyền thống cách mạng và đời sống văn hóa địa phương.

Về thí sinh năm nay, Ban tổ chức cuộc thi cho biết, có nhiều thí sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực kinh tế, truyền thông, khoa học, môi trường và ngoại ngữ. Nền tảng học vấn và năng lực ngoại ngữ thể hiện qua kết quả học tập, nhiều thí sinh tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, học song song nhiều chuyên ngành hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Bên cạnh học vấn và ngoại ngữ, Ban Tổ chức đánh giá trí tuệ qua cách thí sinh trình bày quan điểm, thuyết trình dự án, trả lời câu hỏi và xử lý tình huống.

Thí sinh của mùa giải năm 2026 được đánh giá có chất lượng khá đồng đều.

53 vào Chung khảo có mặt bằng nhan sắc khá đồng đều, đa dạng về nét đẹp, hình thể và phong cách. Nhiều thí sinh có lợi thế về chiều cao và tỷ lệ hình thể.

Theo kế hoạch, sân khấu hoành tráng của đêm thi Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được dựng ngoài trời tại Quảng trường biển nằm trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, lấy cảm hứng từ hình ảnh sen vươn lên và nở hoa. Hình khối, ánh sáng và màn hình LED được kết hợp để thể hiện hình tượng sen, tạo không gian trình diễn hiện đại trên nền cảm hứng văn hóa Việt.

Để chuẩn bị cho đêm thi, 53 thí sinh tập luyện với đạo diễn catwalk, biên đạo múa và các chuyên gia. Ê-kíp hướng dẫn tuyến di chuyển, xoay người, phối hợp đội hình và chỉnh động tác cho từng phần trình diễn.

Đạo diễn catwalk đánh giá thí sinh đã tiến bộ rõ rệt sau gần hai tháng tập luyện và tự tin hơn khi bước lên sân khấu. Ê-kíp chuẩn bị cách trình diễn riêng cho từng phần thi áo dài, áo tắm và dạ hội. Riêng với phần thi áo dài, đạo diễn catwalk xây dựng ý tưởng cho bảy phần trình diễn khác nhau; phần dạ hội chú trọng khả năng làm chủ hình thể và không gian sân khấu.

Đêm thi Chung khảo sẽ được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác. Dự kiến, kết thúc đêm thi sẽ có 25 thí sinh xuất sắc nhất được gọi tên vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.