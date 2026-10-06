53 người đẹp tranh suất vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngày 6/10, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tổ chức họp báo công bố vòng Chung khảo toàn quốc, với sự tham dự của 53 thí sinh.

Họp báo công bố vòng Chung khảo toàn quốc, với sự tham dự của 53 thí sinh. Ảnh: BTC

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ 20h ngày 10/10 tại Quảng trường biển, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Đây là vòng thi quan trọng nhằm tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Kết quả lựa chọn dựa trên phần thể hiện của thí sinh trong đêm Chung khảo cùng quá trình tham gia cuộc thi. Dự kiến, 25 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được gọi tên vào vòng Chung kết.

Theo Ban Tổ chức, 53 thí sinh năm nay có mặt bằng nhan sắc khá đồng đều, với sự đa dạng về nét đẹp, hình thể và phong cách. Nhiều thí sinh có lợi thế về chiều cao và tỷ lệ hình thể.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhấn mạnh: “Hoa hậu Việt Nam 2026 đặt ra bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến ngay từ đầu mùa giải. Sau gần hai tháng, điều chúng tôi muốn nhìn thấy không chỉ là một thí sinh trình diễn tốt hơn, mà là một cô gái trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, ứng xử và chịu trách nhiệm với việc mình làm.

Những chuyến đi trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng, các buổi đào tạo hay thử thách trong nhà chung đều góp phần giúp chúng tôi có thêm dữ kiện để nhìn nhận thí sinh một cách đầy đủ hơn”.

Thông tin từ Ban tổ chức, sân khấu chung khảo được dựng ngoài trời tại quảng trường biển có sức chứa lên tới 20.000 người, lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen vươn lên và nở hoa. Sân khấu có nhiều tuyến catwalk, cho phép thí sinh xuất hiện từ các hướng khác nhau trong các phần đồng diễn, áo dài, áo tắm và dạ hội.

Sau vòng Chung khảo, những thí sinh được lựa chọn sẽ tiếp tục hành trình tại vòng Chung kết, hướng tới việc tìm ra chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.