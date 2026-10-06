53 người đẹp tranh suất vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Thông tin trên được Ban Tổ chức công bố tại họp báo Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 6/10 tại Hải Phòng.

Đêm chung khảo bắt đầu lúc 20h ngày 10/10, tại quảng trường biển thuộc Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (TP Hải Phòng). Với chủ đề “Miền hương sắc”, cuộc thi năm nay tiếp tục đặt trọng tâm vào bốn tiêu chí: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Ban giám khảo không chỉ chấm phần trình diễn trên sân khấu mà còn đánh giá quá trình tập luyện, học tập, trải nghiệm văn hóa và tham gia hoạt động cộng đồng của thí sinh.

Dàn thí sinh khoe sắc bên lề sự kiện họp báo chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC.

Sau đêm chung khảo, dự kiến 25 thí sinh có kết quả nổi bật nhất sẽ được chọn vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Theo Ban Tổ chức, chất lượng thí sinh năm nay tương đối đồng đều. Nhiều người đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực kinh tế, truyền thông, khoa học, môi trường, ngoại ngữ. Một số tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, học song song nhiều chuyên ngành hoặc sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Các đại biểu tham dự họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC.

Trí tuệ được đánh giá qua khả năng trình bày quan điểm, thuyết trình dự án, trả lời câu hỏi và xử lý tình huống. Về hình thể, nhiều thí sinh có lợi thế chiều cao, tỷ lệ cân đối và phong cách đa dạng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, cho biết sau gần hai tháng, điều cuộc thi hướng tới không chỉ là khả năng trình diễn mà còn sự trưởng thành trong suy nghĩ, ứng xử và trách nhiệm của thí sinh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: PT.

“Hoa hậu Việt Nam vẫn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nhưng vẻ đẹp ấy cần đi cùng tri thức, nền tảng văn hóa và khả năng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng”, ông Phùng Công Sưởng nói.

Thông tin từ Ban tổ chức,sân khấu chung khảo được dựng ngoài trời tại quảng trường biển có sức chứa lên tới 20.000 người, lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen vươn lên và nở hoa. Sân khấu có nhiều tuyến catwalk, cho phép thí sinh xuất hiện từ các hướng khác nhau trong các phần đồng diễn, áo dài, áo tắm và dạ hội.

Lễ ký kết hợp tác giữa Ban tổ chức và các đơn vị tài trợ cho Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: PT.

Từ nay tới đêm chung khảo, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng là nơi lưu trú, tập luyện và tổ chức nhiều hoạt động của thí sinh gồm rèn luyện thể lực, chèo kayak, golf, trồng cây và trải nghiệm tại các khu vui chơi.

Trong thời gian lưu trú tại Hải Phòng, thí sinh cũng trải nghiệm tại đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, vịnh Lan Hạ và quần đảo Cát Bà.

53 thí sinh tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024, Đại sứ Phạm Thùy Dương. Ảnh: BTC.

Theo Ban Tổ chức, việc lựa chọn Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng làm địa điểm tổ chức chung khảo và chung kết góp phần giới thiệu cảnh quan, hạ tầng du lịch của Hải Phòng. Cuộc thi cũng được kỳ vọng tạo thêm cơ hội quảng bá thành phố qua hình ảnh, video và hoạt động trải nghiệm của các thí sinh.