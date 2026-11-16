53 người đẹp hội tụ tại Việt Nam tham dự Miss Charm 2026

Nguyễn Ngọc Trà My là đại diện Việt Nam tham gia Miss Charm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Bước vào mùa giải thứ tư, Miss Charm 2026 tiếp tục nhấn mạnh định hướng trở thành “sân chơi” sắc đẹp gắn với giá trị văn hóa, tri thức và giáo dục. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình, cuộc thi còn đặt ra yêu cầu về khả năng đại diện, giao tiếp và truyền tải câu chuyện văn hóa của mỗi thí sinh. Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và trình diễn, mỗi người đẹp có cơ hội giới thiệu những nét đặc trưng của quê hương mình, đồng thời tiếp nhận những giá trị mới từ các nền văn hóa khác.

Từ ngày 13/11, dàn người đẹp đến từ bốn khu vực: châu Á-châu Đại Dương, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi lần lượt đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh, mở màn cho hành trình trải nghiệm và tranh tài kéo dài ba tuần.

Sự góp mặt của 53 đại diện không chỉ tạo nên sức cạnh tranh về nhan sắc mà còn mở ra cơ hội giao lưu giữa những nền văn hóa.

Ngay sau khi hạ cánh, nhiều người đẹp đã chia sẻ cảm xúc về những trải nghiệm đầu tiên tại Việt Nam. Không chỉ thể hiện sự háo hức trước cuộc thi, các đại diện còn dành sự quan tâm đặc biệt đến văn hóa và con người nước chủ nhà.

Tejaswini Shrivastava - Miss Charm India 2026, bày tỏ niềm vui khi có mặt tại Việt Nam và mong muốn tận hưởng trọn vẹn hành trình phía trước. Cô kỳ vọng sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ và có thể mang về thành tích tốt cho đất nước. Trong khi đó, Lena Takeuchi - Miss Charm Japan 2026, tạo thiện cảm với lời chào bằng tiếng Việt cùng phong thái nhẹ nhàng. Người đẹp cho biết bên cạnh mục tiêu tranh tài còn mong muốn tìm hiểu về văn hóa nước chủ nhà và giới thiệu vẻ đẹp của Nhật Bản đến bạn bè quốc tế. Đại diện Thái Lan Helena Sarakan cũng mang đến bầu không khí sôi nổi, gần gũi thông qua màn chào hỏi bằng tiếng Việt và cách giao tiếp dí dỏm, tự nhiên…

Miss Charm India và Miss Charm Japan. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đại diện chủ nhà Việt Nam tại mùa giải năm nay là người đẹp Nguyễn Ngọc Trà My - Miss Charm Vietnam 2026. Sinh năm 1996, Trà My sở hữu chiều cao 1,77m. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông tại Đại học RMIT (Australia), từng đảm nhiệm các vị trí quản lý nhãn hàng và đối tác chiến lược tại những tập đoàn đa quốc gia. Sau quá trình làm việc trong môi trường doanh nghiệp, người đẹp tiếp tục phát triển sự nghiệp riêng khi điều hành công ty truyền thông. Cô đồng thời theo học chương trình sau đại học ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood (Hoa Kỳ).

Trước khi đăng quang Miss Charm Vietnam 2026, Trà My từng tham gia The TVFace 2025 và đảm nhận vai trò MC song ngữ tại nhiều hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao. Kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế được xem là lợi thế của cô khi bước vào sân chơi có sự tham gia của nhiều đại diện đến từ các nền văn hóa khác nhau.

Theo lịch trình, 53 thí sinh của Miss Charm 2026 sẽ trải qua khoảng ba tuần với nhiều hoạt động liên tục tại Việt Nam. Sau ngày nhập cuộc 16/11, vào ngày 19/11, các người đẹp sẽ tham gia đăng ký, thử trang phục, tổng duyệt cho buổi họp báo dự kiến diễn ra ngày 20/11. Đây là dịp để Ban tổ chức giới thiệu dàn thí sinh, định hướng cuộc thi và tạo cơ hội để các đại diện gặp gỡ truyền thông.

Sau đó, các thí sinh bước vào chuỗi hoạt động ghi hình, chụp ảnh và các chương trình đồng hành. Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải là chuyến đi đến Đà Lạt, nơi các người đẹp có cơ hội khám phá cảnh quan, du lịch địa phương và trải nghiệm không gian văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, các lớp huấn luyện chuyên sâu sẽ giúp thí sinh tự tin, chuyên nghiệp hơn ở những phần thi quan trọng.

Đêm thi Bán kết của Miss Charm 2026 dự kiến diễn ra ngày 2/12 và đêm Chung kết sẽ được tổ chức ngày 5/12.