53 giải thưởng tôn vinh tài năng múa học sinh, sinh viên

Cuộc thi do do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với chủ đề "Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai".

Cuộc thi đã quy tụ 18 đoàn thuộc các cơ sở đào tạo, với 152 thí sinh ở các trình độ đào tạo khác nhau, từ nhiều vùng, miền của đất nước. Mỗi tiết mục mang đến một sắc màu riêng, một cách cảm nhận và thể hiện nghệ thuật riêng.

53 giải thưởng đã được trao cho các tài năng múa học sinh, sinh viên. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Ban tổ chức đã trao 53 giải thưởng, gồm: 28 giải theo bảng thi (4 giải nhất, 10 giải nhì, 14 giải ba); 9 giải thưởng chuyên đề và 16 giải do Ban Giám khảo trao (11 giải Phong cách, 4 giải Triển vọng, 1 giải Ấn tượng).

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: thành công của cuộc thi không chỉ là những giải thưởng đã được trao, mà là những tài năng trẻ đã được khơi dậy, những niềm đam mê được tiếp thêm sức mạnh và những cơ hội mới được mở ra cho nghệ thuật múa Việt Nam.

"Tôi mong một ngày không xa, từ những sân khấu của cuộc thi hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến những nghệ sĩ múa Việt Nam trưởng thành, tỏa sáng trên các sân khấu lớn trong nước và quốc tế, mang theo tài năng, bản lĩnh và bản sắc văn hóa Việt Nam”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông kỳ vọng.

Cuộc thi gồm bốn bảng thi: Múa cổ điển châu Âu và Ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Tài năng biên đạo. Theo NSND Hà Thế Dũng, Trưởng Ban Giám khảo, sự đa dạng ấy cho thấy diện mạo phong phú của công tác đào tạo múa hiện nay, đồng thời phản ánh những hướng tìm tòi, sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Nhiều tác phẩm dự thi có nền tảng kỹ thuật vững vàng, khả năng làm chủ cơ thể, sự hòa quyện giữa âm nhạc và chuyển động, đặc biệt là khả năng truyền tải cảm xúc, tư tưởng nghệ thuật. Một số tác phẩm đã biết khai thác chất liệu văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ múa mới, cho thấy sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo đương đại.

Tuy nhiên, qua cuộc thi cũng cho thấy một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong đào tạo như sự đồng đều về kỹ thuật, chiều sâu biểu cảm, khả năng xử lý âm nhạc, tư duy xây dựng tác phẩm và bản lĩnh sân khấu. Đây là những yêu cầu nghề nghiệp không thể hình thành trong ngày một ngày hai, mà cần cả một quá trình đào tạo nghiêm túc, bền bỉ.

Từ thực tiễn đó, NSND Hà Thế Dũng mong muốn các cơ sở đào tạo, các thầy cô giáo tiếp tục gìn giữ những giá trị nền tảng của nghệ thuật múa, chú trọng đào tạo kỹ thuật đi đôi với bồi dưỡng tâm hồn, tư duy sáng tạo và bản lĩnh nghề nghiệp; đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội để các em được biểu diễn, được trải nghiệm và trưởng thành.

NSND Hà Thế Dũng cho rằng, giá trị lớn nhất của cuộc thi là việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tạo dựng được một diễn đàn chuyên môn dành riêng cho học sinh, sinh viên ngành múa. Ở đó, các em được thể hiện tài năng, các cơ sở đào tạo được nhìn nhận kết quả giảng dạy, các nghệ sĩ, nhà giáo có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa Việt Nam.

Cuộc thi “Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026” thu hút 18 đoàn thuộc các cơ sở đào tạo, với 152 thí sinh đến từ các học viện, trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp nghệ thuật. Cuộc thi chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3 - 6/11 tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 8 cơ sở đào tạo, 63 thí sinh và 51 tiết mục. Đợt 2 diễn ra từ ngày 10 - 12/11 tại Rạp Kim Mã, Hà Nội, với 10 đoàn với 89 thí sinh đăng ký.