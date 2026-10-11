53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trong màn diễn bikini rực cháy

Sau phần thi áo dài, 53 thí sinh bước vào phần thi áo tắm. Mở màn phần thi, 53 cô gái tham gia tiết mục đồng diễn sôi động với sự biểu diễn của ca sĩ Lưu Hiền Trinh. Các thí sinh mặc trang phục bikini phối hai mảnh rực rỡ.

Dưới nền nhạc sôi động của ca khúc Like an Angel, 53 thí sinh thực hiện các động tác vũ đạo uyển chuyển và đầy năng lượng.

Bài tập đồng diễn của 53 cô gái được biên đạo múa Khoa Nguyễn dàn dựng trong thời gian gấp rút với nhiều động tác khó. Tuy nhiên với sự tập trung cao độ, 53 thí sinh có màn trình diễn đồng đều, nhận được sự cổ vũ của 3.000 khán giả có mặt tại sân khấu.

Thí sinh Gouband Lisa có phần trình diễn tự tin. Cô được xướng tên vào top 25 thí sinh có mặt trong vòng chung kết.

Thí sinh Nguyễn Thục Uyên Nhi khoe vẻ rắn rỏi, năng động. Cô là một trong 25 thí sinh được đi tiếp vào vòng chung kết. Cô 22 tuổi, là Hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thí sinh Phạm Vân Hà được nhiều người thân, bạn bè tới cổ vũ trong đêm Chung khảo. Cô là một trong sáu thí sinh đến từ Hải Phòng. Cô sinh năm 2008, cao 1,75 m, có chứng chỉ IELTS 7.5 và DELF B2 tiếng Pháp.

Dương Quỳnh Trang dừng chân ở top 53 trong đêm Chung khảo. Cô là thí sinh có chiều cao ấn tượng nhất năm nay. Quỳnh Trang 18 tuổi, là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đinh Hoàng Gia Linh rạng rỡ trong phần thi áo tắm. Cô sinh năm 2006, cao 1,74 m, sinh viên Đại học RMIT.

Nguyễn Thị Thúy Dung dừng chân ở top 53.

Văn Hà Phương Nhi dừng chân ở top 53. Cô tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quản trị Khách sạn và Nhà hàng quốc tế tại Blue Mountains International Hotel Management School (Australia).

Nguyễn Hồng Hạ Nghi là một trong 25 cô gái đi tiếp vào chung kết. Cô 19 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,74 m.

Bùi Minh Phương ghi danh vào top 25. Cô sinh năm 2005 đến từ Hà Nội, IELTS 8.0, là sinh viên năm cuối ngành Quản trị tại trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (London School of Economics and Political Science - LSE).

Lê Trần Bảo My dừng chân ở top 32. Cô sinh năm 2005, có chiều cao ấn tượng 1,76 m. Bảo My theo học song song hai trường đại học gồm ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Ngoại thương và ngành Quan hệ lao động và Công đoàn tại Trường Đại học Công đoàn.

Đặng Thị Ngọc Lan 19 tuổi, cao 1,73 m. Cô là một trong 25 thí sinh được vào vòng Chung kết.

Nguyễn Yến Trang khoe hình thể trong phần thi áo tắm. Cô sinh năm 2006, cao 1,71 m, là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Tạ Thị Hoa được xướng tên vào top 25. Cô 20 tuổi, là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Đinh Thị Quỳnh Anh dừng chân ở top 53. Cô sinh năm 2006, là sinh viên khoa Luật, Học viện Ngoại giao.

Tống Khánh Ly 19 tuổi, là sinh viên Đại học Thủy lợi. Cô dừng chân ở top 53 trong đêm Chung khảo.

Nguyễn Thị Hoa ghi danh vào top 25. Cô được nhiều khán giả nhận xét có vẻ ngoài giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Trịnh Ngọc Huyền trình diễn áo tắm. Cô sinh năm 2007, đến từ Gia Lai, là Hoa khôi UFM.

Lưu Phương Anh năng lượng trong phần trình diễn áo tắm. Cô sinh năm 2002, là sinh viên khoa Quản lý Kinh doanh và Marketing, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên sinh năm 2006, sinh sống tại Huế. Cô có chiều cao 1,68 m, vẻ đẹp hiện đại. Thảo Nguyên được xướng tên vào top 25 thí sinh đi tiếp vào vòng chung kết.

Nguyễn Thị Kim Châu sinh năm 2006, sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Văn Hiến. Kim Châu từng đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam.

53 thí sinh trong phần kết màn áo tắm. Sau phần trình diễn này, top 32 được gọi tên trình diễn dạ hội.