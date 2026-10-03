522 kiến nghị đã được xử lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành Phiên họp. Ảnh: VPQH

Đã ban hành 26 nghị quyết xử lý những khó khăn, ách tắc cản trở phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 02/10, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH)đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật (Nghị quyết số 206).

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ dự Phiên họp.

Tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình bày tóm tắt báo cáo tình hình thi hành Nghị quyết số 206 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Theo báo cáo, sau một năm thực hiện, cơ chế đặc biệt của Nghị quyết số 206/2025/QH15 đã phát huy hiệu quả, tạo cơ sở pháp lý linh hoạt để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế; nâng cao năng lực phản ứng chính sách, thúc đẩy cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và giải phóng nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 206, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tổ chức rà soát, xác định khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, phân loại để xử lý theo thẩm quyền. “Đến nay, đã xử lý xong 522 kiến nghị; đang tiếp tục xử lý 264 kiến nghị” - Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng thông tin.

Trên cơ sở rà soát, tổng kết, đánh giá thực tiễn triển khai thi hành pháp luật và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, Chính phủ đã xây dựng, ban hành 26 nghị quyết để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc gây kìm hãm, ách tắc, cản trở phát triển kinh tế - xã hội.

Trong số 5 nghị quyết được ban hành theo cơ chế đặc biệt của Nghị quyết số 206 về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và phân cấp, phân quyền, đã thực hiện phân cấp, phân quyền với 82 thủ tục hành chính; cắt giảm 308 thủ tục hành chính, đơn giản hoá 1.190 thủ tục hành chính; cắt giảm 823 điều kiện kinh doanh.

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, 26 nghị quyết nêu trên đã đặt ra yêu cầu nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung 316 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 77 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, 1 nghị quyết của UBTVQH, 147 nghị định, 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 83 thông tư, 2 thông tư liên tịch và 1 quyết định của Bộ trưởng.

Đề xuất kéo dài hiệu lực của Nghị quyết tối đa đến hết năm 2027

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; tập trung ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan; kiện toàn đội ngũ làm công tác pháp chế, tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ rà soát, theo dõi, xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tại Phiên họp. Ảnh: VPQH

Chính phủ cũng đề xuất quy định cơ chế chuyển tiếp cho phép kéo dài thời gian có hiệu lực của các văn bản đã được ban hành theo cơ chế đặc biệt của Nghị quyết số 206/2025/QH15 tối đa đến ngày 31/12/2027 để các cơ quan tiếp tục hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan, bảo đảm tính liên tục, ổn định của hệ thống pháp luật và tránh phát sinh khoảng trống pháp lý.

Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng, báo cáo của Chính phủ đã thể hiện cơ bản kết quả cụ thể đạt được, chỉ ra hạn chế và nguyên nhân sau một năm thực hiện, đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 206 và các văn bản được ban hành theo cơ chế của Nghị quyết này trong thời gian tới.

Về kết quả rà soát các quy định của pháp luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng, đối với các phản ánh, kiến nghị đang được tiếp tục xử lý, cần đẩy mạnh tiến độ hoàn thành.

Cơ quan thẩm tra lưu ý, với những vướng mắc liên quan nhiều lĩnh vực phải được xử lý đồng bộ, tránh mỗi cơ quan sửa một phần nhưng công việc thì vẫn ách tắc, để đề xuất giải pháp bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, khả thi.

Về kết quả xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các nghị quyết của Chính phủ theo quy định tại Nghị quyết số 206, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá kết quả tổ chức thực hiện đối với các quy định, văn bản được ban hành theo cơ chế quy định tại Nghị quyết số 206; xác định rõ những nội dung hiệu quả, khả thi cần tiếp tục kế thừa; các nội dung cần tiếp tục theo dõi, đánh giá; đồng thời, đề nghị làm rõ hơn nguyên nhân của những hạn chế về chất lượng rà soát, tính dự báo, đồng bộ trong xử lý văn bản.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành kiến nghị “cho phép kéo dài thời gian có hiệu lực của các văn bản đã được ban hành theo cơ chế của Nghị quyết số 206 tối đa đến ngày 31/12/2027”. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị khi đề xuất sửa đổi luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH thì không luật hóa toàn bộ quy định tại các nghị quyết của Chính phủ được ban hành theo cơ chế của Nghị quyết số 206, mà phải trên cơ sở rà soát, sơ kết, tổng kết thực tiễn thi hành, phân tích kỹ lưỡng, đánh giá tác động đối với từng chính sách được đề xuất, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hợp lý, khả thi, ổn định.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị tiếp tục đánh giá, làm rõ hơn nữa kết quả thi hành Nghị quyết số 206. Với các văn bản đã ban hành theo Nghị quyết, cần làm rõ nội dung nào đã được luật hoá, nội dung nào chưa được luật hoá nhưng vẫn còn hiệu lực thì tiếp tục được duy trì cho đến khi được luật hóa; những nội dung không còn phù hợp cần được xem xét bãi bỏ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, UBTVQH thống nhất về chủ trương kéo dài hiệu lực Nghị quyết số 206/2025/QH15 để Chính phủ tiếp tục có cơ sở xử lý những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn khi cần thiết.

Nội dung này sẽ được hoàn thiện trình Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI./.