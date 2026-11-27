Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai Phương án Điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 17/11/2026 của UBND tỉnh Điện Biên, bảo đảm thống nhất về nghiệp vụ, phương pháp và quy trình thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Lớp tập huấn thu hút trên 500 người tham gia.

Đại biểu được giới thiệu mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, đơn vị và nội dung điều tra; hướng dẫn phương án điều tra, quy trình thu thập thông tin, phương pháp xác định và ghi phiếu điều tra; nghiệp vụ thu thập các nhóm thông tin, chỉ tiêu phục vụ tính toán thu nhập bình quân đầu người cấp xã. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra, cập nhật, kiểm tra, rà soát và hoàn thiện dữ liệu.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ, điều tra viên được trang bị, củng cố kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thông tin, bảo đảm số liệu điều tra chính xác, khách quan, phản ánh sát thực tế thu nhập của người dân trên địa bàn. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và hoạch định chính sách phù hợp tại địa phương.