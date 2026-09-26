52 thí sinh tranh tài tại vòng bán kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh

Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực hội nhập quốc tế của thế hệ trẻ, xem đây là động lực quan trọng để phát triển và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”.

Anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phát biểu tại chương trình, anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, nhấn mạnh: “Nghị quyết 59 giao sứ mệnh cho người làm công tác thanh niên là phải chuẩn bị cho thế hệ trẻ một hành trang vững chắc về bản lĩnh, tư duy toàn cầu và năng lực ngoại ngữ. Sự tự tin thể hiện ý tưởng của các em hôm nay là minh chứng rõ nhất cho thấy khoảng cách địa lý hay điều kiện vật chất không thể giới hạn tiềm năng và hoài bão của thanh thiếu nhi Cà Mau”.

Các thí sinh tự tin thể hiện phần thi trình bày chủ đề.

Tại vòng bán kết, 52 thí sinh xuất sắc tranh tài qua hình thức phản biện trực tiếp với Ban Giám khảo, gồm 2 phần thi. Phần 1, thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên và thể hiện 1 trong 3 chủ đề: kể về một trải nghiệm, nói về một người hoặc nói về một địa điểm.

Phần 2, thí sinh ứng biến và trả lời các câu hỏi mở rộng do Ban Giám khảo đặt ra dựa trên nội dung vừa trình bày.

Thành viên Ban Giám khảo đặt câu hỏi với thí sinh dự thi.

Thí sinh Lê Ngọc Gia Hân, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, thể hiện phần thi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ, Cuộc thi là sân chơi bổ ích giúp các em học sinh thể hiện bản lĩnh hùng biện, tư duy phản biện và góc nhìn độc đáo trước những vấn đề thực tiễn bằng tiếng Anh, để thế hệ trẻ Cà Mau tự tin bước ra thế giới.

Anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, cùng đại diện Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh chúc mừng các thí sinh tranh tài tại vòng bán kết.