52 tác phẩm của họa sĩ Thái Nguyên trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực III

Họa sĩ Trương Mạnh Sáng (bên trái) và họa sĩ Trần Ngọc Kiên đoạt giải C và giải Khuyến khích tại Triển lãm.

Triển lãm năm nay thu hút 213 tác giả với 331 tác phẩm đến từ các tỉnh khu vực Tây Bắc - Việt Bắc. Qua thẩm định, Hội đồng Nghệ thuật đã lựa chọn 225 tác phẩm trưng bày, đồng thời trao 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 8 giải Khuyến khích và 3 giải Nghệ sĩ trẻ cho các tác phẩm xuất sắc.

Tác phẩm Tìm lại lời ru (acrylic trên vải) của họa sĩ Trương Mạnh Sáng đoạt giải C.

Đoàn Thái Nguyên tham gia với 52 tác phẩm của 33 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và hội viên mỹ thuật địa phương. Trong đó, họa sĩ Trương Mạnh Sáng đoạt giải C với tác phẩm Tìm lại lời ru; họa sĩ Trần Ngọc Kiên đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm tranh khắc gỗ màu Mùa thêu ở Bản Bung.

Các họa sĩ Thái Nguyên tham gia Triển lãm.

Dịp này, hai họa sĩ của Thái Nguyên là Trần Ngọc Kiên và Trần Thị Hằng được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động sáng tác và phát triển mỹ thuật.

Triển lãm là dịp để các họa sĩ Thái Nguyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, giới thiệu những tác phẩm mới đến công chúng; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc Thái Nguyên thông qua nghệ thuật tạo hình.