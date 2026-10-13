52 tác phẩm của họa sĩ Thái Nguyên trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực III
Từ ngày 11 đến 15-10, tại tỉnh Điện Biên diễn ra Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 30. Tham gia triển lãm, tỉnh Thái Nguyên có 52 tác phẩm của 33 tác giả được lựa chọn trưng bày, trong đó có 2 tác phẩm đoạt giải.
Triển lãm năm nay thu hút 213 tác giả với 331 tác phẩm đến từ các tỉnh khu vực Tây Bắc - Việt Bắc. Qua thẩm định, Hội đồng Nghệ thuật đã lựa chọn 225 tác phẩm trưng bày, đồng thời trao 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 8 giải Khuyến khích và 3 giải Nghệ sĩ trẻ cho các tác phẩm xuất sắc.
Đoàn Thái Nguyên tham gia với 52 tác phẩm của 33 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và hội viên mỹ thuật địa phương. Trong đó, họa sĩ Trương Mạnh Sáng đoạt giải C với tác phẩm Tìm lại lời ru; họa sĩ Trần Ngọc Kiên đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm tranh khắc gỗ màu Mùa thêu ở Bản Bung.
Dịp này, hai họa sĩ của Thái Nguyên là Trần Ngọc Kiên và Trần Thị Hằng được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động sáng tác và phát triển mỹ thuật.
Triển lãm là dịp để các họa sĩ Thái Nguyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, giới thiệu những tác phẩm mới đến công chúng; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc Thái Nguyên thông qua nghệ thuật tạo hình.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/52-tac-pham-cua-hoa-si-thai-nguyen-trung-bay-tai-trien-lam-my-thuat-khu-vuc-iii-0l1w3n4x