52 hệ thống Pantsir-S1M giúp Ấn Độ tạo 'lá chắn thép'

Ấn Độ đang thảo luận với Nga về việc mua hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1M để tích hợp vào lưới lửa bảo vệ bầu trời đa tầng của mình.

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng nước cộng hòa Nam Á này dự định mua 52 hệ Pantsir-S1M, trong đó 13 tổ hợp sẽ nhận theo dạng hoàn chỉnh và 39 hệ thống còn lại sẽ được sản xuất theo giấy phép tại các doanh nghiệp quốc phòng của Ấn Độ.

Hệ thống phòng không tầm ngắn này nằm trong số các loại vũ khí hiện đại mà Nga trước đây đã chào bán và đề nghị Ấn Độ cùng sản xuất.

Pantsir-S1M dự kiến ​​sẽ được tích hợp vào hệ thống phòng không đa tầng của Ấn Độ, vốn bao gồm cả tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf do Nga chế tạo.

Năm 2018, Ấn Độ đã ký thỏa thuận với Nga mua 5 tiểu đoàn S-400 với giá 5,43 tỷ USD. Bốn tiểu đoàn được triển khai dọc biên giới với Pakistan và Trung Quốc. Tiểu đoàn thứ năm dự kiến ​​sẽ được giao vào tháng 1/2027 - 2/2027.

Căn cứ vào những địa bàn đóng quân của S-400 Triumf, chúng ta có thể dự đoán được vị trí Ấn Độ triển khai phần lớn các tổ hợp Pantsir-S1M của mình trong tương lai.

Cách đây ít lâu, Giám đốc điều hành của Vysokotochnye Kompleksy - ông Sergei Mikhailov thông báo, họ đang chuẩn bị ra mắt một vũ khí độc đáo, có khả năng chống lại mọi phương tiện tấn công đường không, kể cả UAV hiện có và sẽ xuất hiện trong tương lai.

Cụ thể đây chính là phiên bản hiện đại hóa sâu của hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1M, được điều chỉnh chuyên biệt để chống lại các máy bay không người lái của đối phương.

“Kết quả của việc hiện đại hóa, khả năng của Pantsir-S1M trong việc chống lại tất cả các loại máy bay không người lái đã được cải thiện đáng kể”.

“Đặc biệt, hệ thống có khả năng phát hiện và tiêu diệt hiệu quả mọi loại UAV tấn công đang được biên chế cũng như sẽ xuất hiện trong tương lai”, ông Mikhailov cho biết.

Hơn nữa, phiên bản hiện đại hóa của Pantsir-S1M có thể được điều chỉnh để hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ cụ thể nào. Đồng thời vũ khí của Nga lên kế hoạch được sử dụng để xây dựng hệ thống phòng thủ liên hợp cấp độ cao.

"Trên cơ sở Pantsir-S1M, một mạng lưới phòng không dạng module có thể được thiết lập, sẽ bảo vệ bất kỳ mục tiêu nào trước UAV tấn công cỡ nhỏ, tên lửa chính xác cao và tất nhiên là tiêm kích lẫn trực thăng", ông Mikhailov nhấn mạnh.

Về khả năng chiến đấu của Pantsir-S1M, tên lửa đánh chặn có tầm xa 30 km trong khi trần bay lên tới 18 km. Tương tự như phiên bản cũ, tổ hợp vũ khí mới vẫn được trang bị 2 khẩu pháo bắn nhanh cỡ 30 mm.

Sắp tới nếu như được trang bị pháo điện từ thì chưa rõ số phận của hai khẩu pháo 30 mm truyền thống của Pantsir có được giữ lại hay sẽ bị loại bỏ?

Bên cạnh đó, cách đây một thời gian, Nga còn lên kế hoạch tích hợp cả tên lửa chống tăng Hermes vào tổ hợp Pantsir, khiến hệ thống phòng không này trở thành hệ thống vũ khí đa năng đích thực.