52 cặp đôi hạnh phúc trong Lễ cưới tập thể ở TPHCM

Dự chương trình có các đồng chí: Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

52 cặp đôi tham gia chương trình

Chương trình do LĐLĐ TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Thành đoàn TPHCM phối hợp tổ chức, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM thực hiện. Tham gia chương trình, các cặp đôi được hỗ trợ trang phục cưới, bộ ảnh cưới, hình cổng; được trang điểm, quay phim, chụp ảnh, nhận quà tặng từ đơn vị đồng hành.

Khởi đầu từ năm 2007, qua 16 lần tổ chức, Lễ cưới tập thể đã đồng hành, hỗ trợ 1.206 cặp đôi là thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Thái Thu Xương phát biểu tại lễ cưới. Ảnh: NGUYỄN THẢO

Tại buổi lễ, đồng chí Thái Thu Xương nhấn mạnh, Lễ cưới tập thể thể hiện trách nhiệm và sự chung tay của các tổ chức, cộng đồng trong chăm lo đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân, người lao động; góp phần xây dựng hình ảnh một TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Gửi lời chúc đến các cặp đôi, đồng chí Thái Thu Xương mong muốn mỗi gia đình tiếp tục gìn giữ ngọn lửa yêu thương bằng sự tôn trọng, thủy chung, trách nhiệm; cùng xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. “Tôi mong rằng, sau lễ cưới, các bạn sẽ có thêm động lực lao động giỏi, sống tốt, tích cực đóng góp cho doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố”, đồng chí Thái Thu Xương gửi gắm.

Một cặp đôi tham gia lễ cưới

Trước lễ cưới, các cặp đôi đã tham gia hoạt động diễu hành bằng xe đạp đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TPHCM). Tại đây, 52 cặp đôi đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Các cặp đôi dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu cùng các cặp đôi chụp hình lưu niệm tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau các nghi thức, 52 cặp đôi trải nghiệm hành trình di chuyển bằng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến ga Bến xe Suối Tiên, sau đó tiếp tục di chuyển đến địa điểm tổ chức lễ cưới.

Trên chuyến metro về Ga bến xe Suối Tiên, vợ chồng chị Trần Ngọc Nhân (26 tuổi) và anh Nguyễn Chí Cường (26 tuổi) ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn những con đường, tòa nhà lần lượt lướt qua. Lần đầu trải nghiệm đi metro ngay trong lễ cưới trở thành kỷ niệm đặc biệt với đôi vợ chồng trẻ.

Vợ chồng chị Trần Ngọc Nhân và anh Nguyễn Chí Cường. Ảnh: CẨM TUYẾT

Gần 7 năm quen biết và yêu nhau, chị Nhân và anh Cường cũng đã đăng ký kết hôn từ tháng 6-2025. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, đến nay cả hai mới có dịp khoác lên mình bộ áo dài cưới, tham gia lễ cưới thông qua chương trình “Lễ cưới tập thể”.

Rời quê tỉnh Trà Vinh trước đây (nay là tỉnh Vĩnh Long) lên thành phố mưu sinh, hai vợ chồng hiện thuê trọ tại phường Bến Cát. Chị Nhân làm công nhân may, còn anh Cường làm việc tại một công ty sản xuất chảo chống dính. Cuộc sống còn nhiều khoản phải lo, tiền dành dụm chẳng được bao nhiêu, nên dù mong có một lễ cưới để đánh dấu chặng đường gắn bó, cả hai vẫn đành gác lại.

“Nay được hỗ trợ tổ chức lễ cưới, chúng tôi vui mừng lắm. Từ ngày biết tin, hai vợ chồng cứ nôn nao, mong đến ngày này mãi. Được cùng nhau mặc áo dài cưới, làm lễ như bao đôi vợ chồng khác là niềm hạnh phúc lớn. Sau này, dù cuộc sống còn nhiều lo toan, hai vợ chồng vẫn sẽ nhớ mãi ngày hôm nay”, chị Nhân chia sẻ.

>> Một số hình ảnh trong chương trình “Lễ cưới tập thể”:

Các cặp đôi tham gia chương trình

Các cặp đôi di chuyển vào nhà ga metro