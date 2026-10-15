52 cặp đôi công nhân trọn vẹn niềm vui trong lễ cưới tập thể

Các cặp đôi diễu hành bằng xe đạp trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong nhịp sống đô thị không ngừng phát triển, nhiều gia đình trẻ vẫn phải chật vật với những khoản chi phí thuê nhà, sinh hoạt, chăm sóc con cái và tích lũy cho tương lai. Với những cặp đôi có thu nhập hạn chế, việc tổ chức một lễ cưới đầy đủ đôi khi là ước mơ phải tạm gác lại. Có những đôi đã cùng nhau trải qua nhiều năm tháng, có con và xây dựng mái ấm bằng tình yêu thương, sự sẻ chia nhưng vẫn chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới.

Thấu hiểu những khó khăn ấy, chương trình “Lễ cưới tập thể” năm 2026 tiếp tục được tổ chức, mang đến niềm vui cho 52 cặp đôi là đoàn viên công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TP HCM.

52 cặp đôi cùng lãnh đạo Thành phố và đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Liên đoàn Lao động TP HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Thành Đoàn TP HCM phối hợp tổ chức chương trình; Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố là đơn vị triển khai thực hiện.

Khởi đầu từ năm 2007, “Lễ cưới tập thể” đã trở thành hoạt động chăm lo mang ý nghĩa nhân văn, nhận được sự đồng hành của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Qua 16 lần tổ chức, chương trình đã hỗ trợ 1.206 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa ước mơ về một lễ cưới trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

Các cặp đôi trải nghiệm tuyến Metro số 1, lan tỏa thông điệp về lối sống văn minh, thân thiện với môi trường trong ngày vui chung.

Trong ngày vui năm nay, từ sáng sớm, các cặp đôi tham gia diễu hành bằng xe đạp đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, các cặp đôi cùng lãnh đạo Thành phố và đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tham gia nghi thức trao giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp đôi.

Sau đó, các cặp đôi trải nghiệm hành trình trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến ga Bến xe Suối Tiên, trước khi tiếp tục di chuyển đến nơi diễn ra lễ cưới chính thức.

Việc kết hợp diễu hành bằng xe đạp và trải nghiệm Metro số 1 tạo thêm dấu ấn cho ngày trọng đại của các cặp đôi, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống văn minh, thân thiện với môi trường và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Các cặp đôi thực hiện nghi thức thành hôn tại lễ cưới chính thức.

Tại lễ cưới, 52 cặp đôi cùng tham gia các nghi thức chúc phúc trong không khí trang trọng, ấm áp; giao lưu, chia sẻ câu chuyện tình yêu và đón nhận những phần quà từ Ban Tổ chức, các đơn vị đồng hành. Những lời chúc mừng từ lãnh đạo Thành phố, đại biểu, người thân và cộng đồng là nguồn động viên để các gia đình trẻ thêm vững tin trên hành trình xây dựng tổ ấm.

Mỗi cặp đôi có một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở khát vọng xây dựng mái ấm bình yên, hạnh phúc và bền vững. Với họ, lễ cưới không đơn thuần là một nghi thức đánh dấu chặng đường mới mà còn là dịp để tình yêu, sự thủy chung và tinh thần trách nhiệm được sẻ chia, ghi nhận.