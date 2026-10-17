52 cán bộ, chiến sĩ dập tắt đám cháy nhà dân

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 17/10, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo cháy tại căn nhà số 312 đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng.

Ngay sau đó, PC07 điều động lực lượng thuộc Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Khu vực 4 và Khu vực 1 đến hiện trường.

Tổng cộng, 8 xe chữa cháy cùng 52 cán bộ, chiến sĩ được huy động triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế được đám cháy và đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy .

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, lửa đã làm hư hại khoảng 250m² trong tổng diện tích 530m² của căn nhà cùng một số vật dụng sinh hoạt gia đình. Giá trị thiệt hại về tài sản hiện chưa được ước tính.

Nhờ triển khai chữa cháy kịp thời, lực lượng chức năng bảo vệ được khoảng 280m² diện tích còn lại của căn nhà, đồng thời ngăn không để lửa cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Được biết, căn nhà này trước đây được cho thuê để kinh doanh dịch vụ massage, nhưng đã ngừng hoạt động từ tháng 1/2026.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.