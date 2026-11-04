51 thẻ đỏ trong một trận đấu, bóng đá Brazil lập kỷ lục chưa từng có

Sự việc xảy ra hôm 1-11-2026 trên sân Parque do Sabia, thành phố Uberlandia, trong trận lượt đi bán kết giải hạng Nhì bang Minas Gerais dành cho lứa U20, giữa Uberlandia và Mamore. Đội khách giành chiến thắng 3-1, nhưng kết quả chuyên môn nhanh chóng bị lu mờ bởi màn ẩu đả dữ dội bùng phát ở những phút cuối trận.

Theo báo cáo của trọng tài Fernando Modesto, vụ việc bắt đầu trong thời gian bù giờ của trận đấu, ngay sau khi Joao Araujo ghi bàn thắng thứ 3 cho Mamore.

Brazil chứng kiến trận bóng đá có tới 51 thẻ đỏ, kỷ lục thế giới bị xô đổ (Ảnh: Divulgação)

Sau pha lập công này, cầu thủ Davi Fernandes Bittencourt hướng về khu vực kỹ thuật của Uberlandia và có những hành động, lời lẽ mang tính khiêu khích, xúc phạm đối phương. Phản ứng từ phía đội chủ nhà lập tức xuất hiện, đẩy bầu không khí vốn đã căng thẳng lên mức mất kiểm soát.

Paulo dos Santos, HLV thủ môn của Uberlandia, chạy vào sân và đẩy một cầu thủ Mamore. Từ đây, cầu thủ cùng các thành viên ban huấn luyện hai đội lao vào xô xát. Những hình ảnh ghi lại cho thấy nhiều người tham gia đấm, đá và rượt đuổi nhau. Cáng cứu thương, ghế ngồi cũng bị ném trong lúc hỗn loạn.

Trước tình hình quá phức tạp, trọng tài Fernando Modesto không thể trực tiếp tiến hành rút thẻ đối với từng người tham gia ẩu đả. Ông quyết định kết thúc trận đấu và sau đó ghi nhận các trường hợp bị truất quyền thi đấu trong biên bản.

Theo thống kê được công bố, tổng cộng có 51 người bị truất quyền thi đấu sau trận đấu giữa Uberlandia và Mamore. Trong số này có 43 cầu thủ và 8 thành viên ban huấn luyện của hai đội.

Uberlandia là đội có số người bị đuổi nhiều hơn với 26 trường hợp, gồm 22 cầu thủ và 4 thành viên ban huấn luyện. Phía Mamore cũng không tránh khỏi những hậu quả nghiêm trọng khi có 25 người nhận thẻ đỏ, trong đó gồm 21 cầu thủ và 4 thành viên ban huấn luyện.

Với tổng cộng 51 trường hợp bị truất quyền thi đấu, trận Uberlandia - Mamore đã vượt xa kỷ lục 36 cầu thủ nhận thẻ đỏ trong một trận bóng đá từng được Guinness World Records ghi nhận.

Kỷ lục trước đó được thiết lập ngày 27-2-2011, trong cuộc đối đầu giữa Atletico Claypole và Victoriano Arenas tại giải hạng Năm Argentina. Khi đó, toàn bộ 36 cầu thủ của hai đội đều bị truất quyền thi đấu, bao gồm 11 cầu thủ đá chính và 7 cầu thủ dự bị mỗi bên.