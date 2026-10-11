51 giáo viên bị nghi dùng bằng giả, có thể phải hoàn trả tiền lương 20 năm

Mức lương hiện tại của các giáo viên dao động từ 50.000 đến 100.000 rupee/tháng. Ngành giáo dục đang tính toán tổng số tiền họ đã nhận trong suốt thời gian công tác. Theo ước tính ban đầu, số tiền cần thu hồi có thể lên tới 100 crore rupee, tương đương khoảng 269 tỷ đồng.

Theo Bhaskar English, vụ việc liên quan đến đợt tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm học 2006-2007 tại Sanwer, bang Madhya Pradesh. Kết quả điều tra xác định bằng cấp và bảng điểm của 51 giáo viên là giả. Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh 23 trường hợp khác bị nghi có sai phạm. Cơ quan Thanh tra Lokayukta đã yêu cầu ngành giáo dục cung cấp hồ sơ của cả 74 người.

Theo ông Shaurya Malhotra, Trưởng phòng Giáo dục cấp huyện Indore, đơn tố cáo các giáo viên sử dụng bằng giả được gửi đến cơ quan chức năng từ năm 2021. Sau đó, ngành giáo dục tiến hành xác minh các bảng điểm mà họ nộp khi được tuyển dụng.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 4/2023, cơ quan chức năng nhận được kết quả xác minh từ Hội đồng Giáo dục Trung học bang Madhya Pradesh. Một hội đồng gồm 4 hiệu trưởng được thành lập và nộp báo cáo vào tháng 5/2024.

Giáo viên sử dụng bằng cấp giả để được tuyển dụng tại các trường công lập có thể phải hoàn trả số tiền lương đã nhận suốt 20 năm. Ảnh minh họa: SG News

Báo cáo cho thấy hội đồng giáo dục không cấp một số bảng điểm được sử dụng trong kỳ thi tuyển giáo viên hợp đồng. Trong một số trường hợp, cùng một số báo danh lại xuất hiện trên bảng điểm của một thí sinh khác. Lực lượng đặc nhiệm STF tại Bhopal cũng điều tra và xác định các văn bằng liên quan là giả.

Theo kết quả điều tra, cả 51 giáo viên đều có văn bằng D.Ed - chương trình đào tạo giáo viên tiểu học; khoảng 20 người trong số này còn có bằng B.Ed, tức bằng cử nhân giáo dục. Một số người khai đã học tại các trung tâm đào tạo giáo viên ở Ujjain, Dewas và Indore.

Chậm xử lý dù đã có báo cáo điều tra

Sau khi nhận báo cáo vào tháng 5/2024, đến tháng 9 cùng năm, cơ quan chức năng đã yêu cầu hiệu trưởng các cụm trường liên quan chuyển hồ sơ của những giáo viên bị nghi sử dụng giấy tờ giả tới cảnh sát để xử lý. Tuy nhiên, đến nay, chưa có hồ sơ nào được chuyển đi.

Trong thời gian đó, các giáo viên vẫn làm việc tại trường công lập và nhận lương. Những cán bộ phụ trách khi ấy không có động thái xử lý vụ việc.

Hiện ông Shaurya Malhotra đã chỉ đạo hiệu trưởng các cụm trường và cán bộ giáo dục phụ trách địa bàn tiến hành các thủ tục cần thiết đối với 51 giáo viên.

Ngành giáo dục đang tính toán thời gian công tác và tổng số tiền lương từng người đã nhận để làm căn cứ xem xét thu hồi. Tuy nhiên, con số khoảng 100 crore rupee mới là ước tính ban đầu, chưa phải khoản tiền đã có quyết định thu hồi.

Lokayukta cũng yêu cầu ngành giáo dục cung cấp hồ sơ của các giáo viên từ thời điểm được tuyển dụng lần đầu đến vị trí công tác hiện tại. Cơ quan này sẽ làm rõ căn cứ tuyển dụng và lý do giấy tờ không được xác minh trong nhiều năm.