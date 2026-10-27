500 vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026

Ngày 27.10, Báo Xây dựng tổ chức họp báo công bố Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026. Giải dự kiến diễn ra ngày 14.11 tại U.S. Pickleball Club, số 70 An Dương, Hà Nội, với sự tham gia của khoảng 500 vận động viên đến từ các địa phương trên cả nước.

Thành phần tham dự gồm đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Xây dựng, các Sở Xây dựng, viện, trường, đơn vị sự nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong ngành và các đơn vị khách mời.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Trưởng Ban Tổ chức Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 cùng lãnh đạo Bộ Xây dựng trả lời câu hỏi của cơ quan báo chí

Giải được tổ chức nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động duy trì thói quen vận động, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tăng cường giao lưu, mở rộng kết nối, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, đoàn kết.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết: “Giải không chỉ hướng tới tạo sân chơi để các vận động viên giao lưu, tranh tài mà còn khuyến khích phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe trong toàn ngành.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, từng bước xây dựng một hoạt động thể thao có tính thường xuyên của ngành Xây dựng”.

Các hoạt động thể thao là một trong những hình thức giao lưu được ngành Xây dựng quan tâm. Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 được thiết kế với sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng, từ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bên cạnh các trận đấu chính thức, Ban Tổ chức dự kiến bố trí sân và khung thời gian phù hợp để các đoàn giao lưu, thi đấu thân thiện.

Việc mở rộng thành phần tham gia tạo điều kiện để các đơn vị không chỉ gặp gỡ trong hoạt động chuyên môn mà còn có thêm cơ hội kết nối qua thể thao. Những cuộc giao lưu trên sân đấu có thể góp phần tăng cường sự gần gũi, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp.

Giải cũng được đặt trong định hướng khuyến khích rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cộng đồng, gắn với chủ trương tại Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9.9.2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Giải gồm hai nhóm với 5 nội dung thi đấu. Giải Lãnh đạo có nội dung đôi nam và đôi nam - nữ; Giải Phong trào gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Ở Giải Lãnh đạo, vận động viên phải giữ chức vụ từ Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc Sở, Phó Viện trưởng, Phó Hiệu trưởng, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc hoặc chức danh lãnh đạo, quản lý tương đương trở lên. Cả hai thành viên trong một cặp đều phải đáp ứng tiêu chuẩn. Trường hợp đơn vị chỉ có một vận động viên đủ điều kiện, người này có thể ghép cặp với lãnh đạo của đơn vị khác theo quy định của Ban Tổ chức.

Giải Phong trào dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoặc nhân sự đang công tác tại các đơn vị được mời tham dự, có xác nhận và được đơn vị cử tham gia.

Các đại diện cơ quan thông tấn, báo chí trao đổi tại buổi họp Ban Tổ chức Giải Pickleball Xây dựng 2026

Mỗi cơ quan, đơn vị được đăng ký tối đa 3 nội dung, gồm không quá 2 nội dung Giải Phong trào và 1 nội dung Giải Lãnh đạo; mỗi nội dung tối đa một cặp. Mỗi vận động viên chỉ được tham gia một nội dung trong toàn giải. Việc đăng ký thực hiện tập trung thông qua trưởng đoàn hoặc đầu mối do đơn vị phân công; Ban Tổ chức không tiếp nhận đăng ký cá nhân riêng lẻ.

Hạn đăng ký đến hết ngày 1.11.2026. Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận và kiểm tra thông tin, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách vận động viên, thể thức, bảng đấu, lịch thi đấu, sơ đồ sân và hướng dẫn chuyên môn.

Giải có tổng giá trị tiền thưởng 216 triệu đồng, trong đó 185 triệu đồng dành cho 5 nội dung thi đấu và 31 triệu đồng dành cho giải toàn đoàn.

Ở mỗi nội dung, vận động viên giành chức vô địch nhận 15 triệu đồng; hạng Nhì nhận 10 triệu đồng; hai giải đồng hạng Ba nhận 6 triệu đồng mỗi giải. Ngoài tiền thưởng, các vận động viên đạt thành tích còn được trao cúp và quà tặng từ Ban Tổ chức, đơn vị đồng hành.

Ba giải toàn đoàn gồm giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng và giải Ba 6 triệu đồng. Kết quả ở cả Giải Lãnh đạo và Giải Phong trào được tính vào xếp hạng toàn đoàn. Cách tính điểm, tiêu chí xếp hạng và phương án xử lý trường hợp bằng điểm sẽ được quy định trong kế hoạch chuyên môn.

Ban Tổ chức dự kiến bố trí 19 sân thi đấu tại U.S. Pickleball Club nhằm bảo đảm tiến độ trong ngày 14.11. Công tác điều hành chuyên môn, trọng tài, lịch thi đấu và kết quả được phối hợp với hệ thống công nghệ Picki.

Với quy mô dự kiến khoảng 500 vận động viên, 5 nội dung thi đấu và cơ cấu giải thưởng cụ thể, Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 hướng tới tạo sân chơi thể thao có sức lan tỏa trong toàn ngành. Việc duy trì các hoạt động giao lưu như vậy được kỳ vọng góp phần hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Thông tin Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026

Thời gian: Ngày 14.11.2026.

Địa điểm: U.S. Pickleball Club, số 70 An Dương, Hà Nội.

Quy mô dự kiến: Khoảng 500 vận động viên.

Nội dung: 5 nội dung thuộc Giải Lãnh đạo và Giải Phong trào.

Tổng giá trị tiền thưởng: 216 triệu đồng.

Hạn đăng ký: Hết ngày 1.11.2026.

Đơn vị tổ chức: Báo Xây dựng.

Đối tác công nghệ: Picki.