500 vận động viên tham gia hội thao trong công nhân lao động
Ngày 29-11, Công ty TNHH Jason Furniture Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng Xoài III, phường Bình Phước) phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội thao kết hợp các trò chơi dân gian lần thứ IV-2026. Đến dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Đức Thắng cùng 500 vận động viên là đoàn viên, người lao động tham gia.
Hội thao gồm nhiều hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như: đập niêu, nhảy bao bố, bóng chuyền, chạy tiếp sức, chuyền bóng bằng lưng, đua thuyền trên cạn… Các nội dung thi đấu được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, người lao động. Hội thao góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, tạo động lực để công nhân thi đua lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/500-van-dong-vien-tham-gia-hoi-thao-trong-cong-nhan-lao-dong-183341.html