Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái “kinh tế bạc” diễn ra vào giữa tháng 11-2026, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng: Tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng, uy tín xã hội và vốn văn hóa được tích lũy qua thời gian dài của người cao tuổi chính là “nguồn lực bạc”, một dạng vốn phát triển trường thọ quý giá của quốc gia. Khơi thông nguồn lực ấy đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ trong tư duy, chính sách và phương thức tổ chức xã hội, từ chăm sóc sang phát huy, từ thụ hưởng sang tham gia, từ “quản lý tuổi già” sang “quản trị tuổi thọ”. Khi được kết nối với nhu cầu của cộng đồng, thị trường, khoa học - công nghệ và các thế hệ trẻ, “nguồn lực bạc” có thể được chuyển hóa thành “sức mạnh vàng”, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.