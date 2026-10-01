500 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, cải thiện đời sống người dân TPHCM

Theo thỏa thuận, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ký kết với 5 đơn vị thành viên của Petrovietnam, với tổng mức tài trợ khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2028. Nguồn lực được dành để triển khai các chương trình, công trình phục vụ cộng đồng, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, từng bước cải thiện điều kiện sống và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang; Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo Petrovietnam chứng kiến việc ký kết thỏa thuận tài trợ thực hiện Chương trình phục vụ cộng đồng, chăm lo người nghèo, cải thiện điều kiện sống của người dân trên địa bàn TPHCM. Ảnh: Q.Đ.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ghi nhận sự đồng hành và nguồn lực của Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo người dân và người lao động thành phố.

Ông Lộc đề nghị các nội dung ký kết phải sớm được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc phù hợp với nhu cầu thực tế; việc khảo sát, lựa chọn đối tượng thụ hưởng cần xuất phát từ cơ sở, tránh dàn trải hoặc trùng lặp. Theo ông, với người còn khả năng lao động cần ưu tiên hỗ trợ sinh kế, việc làm, đào tạo nghề và tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu; với người yếu thế, khó có khả năng tự bảo đảm cuộc sống cần có hình thức chăm lo phù hợp, kịp thời và lâu dài.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng nhấn mạnh nguồn lực tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích, công khai, hiệu quả. Các bên cần xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả; tăng cường theo dõi, giám sát trong quá trình triển khai. Hiệu quả chương trình không chỉ được tính bằng số lượng công trình hay nguồn lực đã huy động mà phải thể hiện ở những vấn đề cụ thể được giải quyết và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân, người lao động.

Cùng dịp này, Liên đoàn Lao động TPHCM ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Công đoàn Petrovietnam giai đoạn 2026-2030. Chương trình gồm 9 nhóm nội dung, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; hỗ trợ việc làm, nâng cao kỹ năng nghề, thúc đẩy thi đua sáng tạo, an toàn lao động, xây dựng tổ chức công đoàn và chuyển đổi số.

Liên đoàn Lao động TPHCM ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Công đoàn Petrovietnam giai đoạn 2026 - 2030 - Ảnh: Q.Đ

Hai bên đặt mục tiêu hằng năm có trên 90% đoàn viên, người lao động được tiếp cận thông tin, tuyên truyền; 100% công đoàn cơ sở đủ điều kiện tổ chức đối thoại định kỳ, thực hiện dân chủ ở cơ sở; 100% thỏa ước lao động tập thể được rà soát, trong đó thỏa ước ký mới hoặc ký lại có ít nhất một điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Giai đoạn 2026-2030, chương trình phấn đấu có tối thiểu 200 sáng kiến, giải pháp được công nhận hoặc áp dụng, xây dựng hoặc sửa chữa ít nhất 5 Mái ấm Công đoàn.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, giai đoạn 2020-2025, Petrovietnam đã dành gần 276 tỷ đồng cùng thành phố thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Hiện Tập đoàn có 20 đơn vị thành viên chủ lực hoạt động trên địa bàn TPHCM, tạo việc làm và duy trì thu nhập ổn định cho gần 36 nghìn lao động.

Tại lễ ký kết, các bên thống nhất sau chương trình sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ đầu mối, tiến độ và trách nhiệm, bảo đảm các cam kết được thực hiện thực chất, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và chăm lo tốt hơn cho người lao động.