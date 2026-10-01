500 tỷ đồng hỗ trợ chương trình phục vụ cộng đồng, chăm lo người nghèo

Ổng Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến lễ ký Thỏa thuận tài trợ thực hiện Chương trình phục vụ cộng đồng, chăm lo người nghèo, cải thiện điều kiện sống của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 – 2028.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn và lãnh đạo các đơn vị thành viên cùng dự lễ ký kết.

Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và 5 đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã ký thỏa thuận với tổng mức tài trợ khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2028, để triển khai các chương trình, công trình phục vụ cộng đồng, chăm lo người nghèo, cải thiện điều kiện sống của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và trân trọng cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ về nguồn lực của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cùng các đơn vị thành viên dành cho công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân và người lao động trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, chương trình ký kết tập trung vào việc phối hợp chăm lo, kết hợp giữa hỗ trợ trước mắt và tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời, quan tâm nội dung hỗ trợ theo hướng phát triển cộng đồng, phải có các công trình liên quan đến việc đông người thụ hưởng, thời gian thụ hưởng kéo dài, đầu tư vào hạ tầng xã hội về cầu đường, trường trạm, các dịch vụ công thiết yếu hòa vào mạng lưới giải pháp giảm nghèo bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ký Thỏa thuận tài trợ thực hiện Chương trình phục vụ cộng đồng, chăm lo người nghèo, cải thiện điều kiện sống của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 – 2028.

Ban tổ chức chương trình phối hợp yêu cầu các bên cam kết phải thực hiện tinh thần cộng đồng trách nhiệm cao nhất theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ thời gian và rõ kết quả”. Mỗi nhiệm vụ sẽ được phân công đầu mối chịu trách nhiệm chính để theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định kỳ đánh giá tiến độ, lượng giá công trình phần việc và mức độ hoàn thành, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bên cam kết.

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam chia sẻ những kết quả tích cực trong sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn mà Tập đoàn làm ra nhiều giá trị nhất trong toàn hệ thống sinh thái của doanh nghiệp, vì thế cũng là nơi mà Tập đoàn cần thể hiện trách nhiệm rõ nhất đối với cộng đồng, đối với xã hội.

Tập đoàn cam kết các khoản tài trợ sẽ được thực hiện đúng hẹn, đúng đối tượng và công khai để mỗi đồng đóng góp sẽ đến được tận tay người thụ hưởng. Đồng thời, cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy lâu dài và có trách nhiệm của thành phố và cùng với thành phố chăm lo cho người dân, người lao động và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Lễ ký Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026 – 2030.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026 – 2030 với 9 nhóm nội dung, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, hỗ trợ việc làm, nâng cao kỹ năng nghề; thúc đẩy thi đua sáng tạo, an toàn lao động, xây dựng tổ chức công đoàn và chuyển đổi số.