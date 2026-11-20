Các thí sinh tranh tài "Vua Tiếng Việt" tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Xuân Tùng

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và đánh dấu cột mốc 5 năm lên sóng Vua Tiếng Việt, ngày 20/11 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3) Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sự kiện “Hành trình lan tỏa tình yêu tiếng Việt” với đấu trường sôi động 500 người chơi.

MC Khánh Vy và Đức Bảo dẫn chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ngay từ sáng sớm đông đảo khách mời cùng du khách Thủ đô đã có mặt tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám - nơi hội tụ tinh hoa truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Tâm điểm của ngày hội là cuộc thi “Vua Tiếng Việt” với sự tham gia của 500 người chơi cùng tranh tài. Dưới sự dẫn dắt duyên dáng của MC Đức Bảo và MC Khánh Vy, chương trình không chỉ gay cấn qua từng câu hỏi mà còn trở thành cuộc hội ngộ giữa nhiều thế hệ với Vua Tiếng Việt. Trong đó, có quán quân bản lĩnh qua các mùa, những người chơi nhỏ tuổi, người nổi tiếng người chơi nước ngoài mang trong mình tình yêu đặc biệt với tiếng Việt.

Các thí sinh tranh tài "Vua Tiếng Việt", lựa chọn đáp án bằng cách giơ tay. Ảnh: Xuân Tùng

“Tôi từng nghe một câu, nếu bạn muốn ai đó nghe thấy bạn, hãy nói ngôn ngữ mà họ hiểu. Còn nếu bạn muốn họ hiểu bạn, hãy nói ngôn ngữ mẹ đẻ của họ", Uzor Nadis nói.

Là một trong những thí sinh dự thi, Uzor Nadis (người Nigeria) chia sẻ cảm xúc "run", cùng niềm háo hức so tài lớn tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Uzor Nadis đã có gần 20 năm sinh sống tại Việt Nam, dí dỏm tự nhận có “giao diện quốc tế nhưng hệ điều hành Việt Nam”.

Nói về tình yêu đối với ngôn ngữ của dải đất hình chữ S, Uzor Nadis cho hay, xuất phát từ tình yêu con người và văn hóa, phong tục, tập quán Việt Nam.

Thí sinh Uzor Nadis tham gia sân chơi "Vua Tiếng Việt" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. ﻿Ảnh: Xuân Tùng

Cũng tại chương trình, đông đảo các bạn trẻ và người chơi có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động tại các gian hàng, từ “Con đường thơ tài hoa”, “Cho lục đáp bát”, “Điền thơ khuyết chữ”, “Vòng quay vần thơ”… đến giải những câu đố dân gian. Niềm vui chiến thắng càng thêm trọn vẹn khi người chơi được nâng niu trên tay những món quà đậm hồn Việt như quạt giấy, nón lá đề thơ hay bộ sách kinh điển gồm Thi nhân Việt Nam, Truyện Kiều và Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam.

Sáng tạo trên nền tảng để giữ “căn cốt” dân tộc

Tại chương trình, những chia sẻ tâm huyết của các cố vấn chuyên môn chương trình “Vua Tiếng Việt” đã nối dài câu chuyện đẹp về vẻ đẹp và sức sống của tiếng Việt.

Với TS. Đỗ Anh Vũ, tình yêu dành cho tiếng Việt vốn đã chảy sẵn trong huyết mạch mỗi người. Đó là thứ tình cảm được ươm mầm từ lời ru ngọt ngào của bà, của mẹ, từ những tiếng đầu tiên cha mẹ dạy ta nói, rồi lớn lên lại được thầy cô dưới mái trường tiếp thêm ngọn lửa yêu thương.

Suốt 5 năm đồng hành cùng công chúng, Vua Tiếng Việt đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp giàu có ấy, khiến ông bồi hồi nhớ đến những vần thơ da diết của thi sĩ Lưu Quang Vũ: “Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ / Quên nỗi mình, áo mặc cơm ăn / Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá / Tiếng Việt ơi tiếng Việt xót xa tình”.

Các bạn trẻ tham gia trải nghiệm viết thư pháp tiếng Việt tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Nhà thơ Lữ Mai lại gợi mở một lối đi rất đỗi dung dị để thế hệ trẻ bước vào thế giới ngôn từ. Theo chị, trước khi tiến xa hơn trên con đường chữ nghĩa, mỗi người hãy bắt đầu yêu và say mê tiếng Việt từ những điều thân thương, gần gũi nhất trong mái nhà, mái trường và những người xung quanh mình. Khi khởi đi từ tình yêu thương, sự ân cần và cởi mở, ngôn ngữ vừa thân thương gần gũi lại vừa mở ra những cánh cửa bất ngờ, tạo nên sức hút kỳ diệu khó cưỡng.

Gửi gắm với các bạn trẻ có mặt tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TS. Phạm Thị Hà nhấn mạnh, ngôn ngữ là một thực thể luôn vận động, không bao giờ tĩnh tại và luôn phản ánh nhịp sống xã hội. Khi đời sống phát triển, tiếng Việt chắc chắn sẽ có thêm những từ mới để gọi tên thực tại. TS. Hà kỳ vọng người trẻ biết sử dụng tiếng Việt một cách sáng tạo, linh hoạt nhưng phải đầy ý thức trách nhiệm, luôn hiểu mình đang sáng tạo trên nền tảng nào để tiếng nói cha ông ngày càng giàu đẹp hơn.

Các cố vấn chương trình "Vua Tiếng Việt" chia sẻ, gửi gắm đến các bạn trẻ về tình yêu Tiếng Việt. Trong ảnh, nhà thơ Lữ Mai chia sẻ). Ảnh: Xuân Tùng

Đồng điệu với trăn trở ấy, nhà văn Trương Quý cho rằng tương lai của tiếng Việt là sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần cởi mở đón nhận những làn sóng mới và sự neo đậu vững chắc vào nền tảng truyền thống. Tiếng Việt vốn là ngôn ngữ đẹp, giàu biểu cảm nhưng cũng đòi hỏi tính chính xác cao để lột tả trọn vẹn thế giới nội tâm. “Từ đó, chúng ta hiểu được cái căn cốt của chính mình giữa thế giới này. Chúng ta có cơ hội giữ bản sắc của mình hay không chính là ở việc vận dụng tiếng Việt một cách đẹp và ý nghĩa”, nhà văn Trương Quý nói.

Diễn đàn văn hóa và “linh hồn” của đất nước

Cùng chia sẻ tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn khẳng định Vua Tiếng Việt không đơn thuần là một sân chơi ngôn ngữ hữu ích giúp công chúng hiểu sâu, hiểu đúng và sử dụng tốt hơn trong lời ăn tiếng nói hằng ngày hay trong công việc. Quan trọng hơn, chương trình đã thực sự trở thành một diễn đàn văn hóa tôn vinh di sản ngàn đời của dân tộc, góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tới cộng đồng trong nước lẫn kiều bào ở nước ngoài.

Các cố vấn chương trình "Vua Tiếng Việt" chia sẻ, gửi gắm đến các bạn trẻ về tình yêu Tiếng Việt. Trong ảnh, PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn chia sẻ). Ảnh: Xuân Tùng

Tiến sĩ Đoàn Hương nhấn mạnh tiếng Việt chính là linh hồn của dân tộc; một dân tộc không biết yêu và hiểu ngôn ngữ của mình sẽ đối diện nguy cơ mai một, bởi lẽ “tiếng Việt còn thì đất nước còn”. Bà xúc động kể lại câu chuyện ở khắp những miền đất trên thế giới mình từng đi qua, nơi các bậc ông bà, cha mẹ Việt vẫn bền bỉ lập nên những lớp học, ngôi trường dạy tiếng Việt cho con cháu như một cách giữ lấy cái gốc thiêng liêng của quê hương.

Chương trình được ghi hình, phát sóng trên kênh VTV3 lúc 14h30 ngày 24/11, 22h30 ngày 28/11 và 17h15 ngày 29/11, như một lời hẹn văn hóa ý nghĩa gửi tới mọi thế hệ người Việt yêu tiếng nói quê hương.

NSND Thu Hiền mang tới nghệ thuật chèo tới khán giả trẻ.

Chương trình tranh tài tiếng Việt đã mang đến nhiều cảm xúc tới các bạn trẻ. Ảnh: Xuân Tùng