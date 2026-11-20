Hướng đến Ngày Văn hoá Việt Namvà kỷ niệm 5 năm hành trình của Vua tiếng Việt, 500 người chơi đã cùng tham gia một cuộc thi ngôn ngữ quy mô lớn tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), trong sự kiện mang tên Hành trình lan tỏa tình yêu tiếng Việt.

Dù thời tiết có mưa và không khí lạnh nhưng ngày từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt để đăng ký tham gia chương trình, với mục tiêu tìm ra người xuất sắc nhất để nhận giải thưởng trị giá 30 triệu đồng. Đồng hành cùng sự kiện là hai MC Đức Bảo và Khánh Vy. Đáng chú ý, Ngày hội còn có sự góp mặt của những gương mặt từng để lại dấu ấn qua các mùa Vua Tiếng Việt, từ các quán quân, người chơi nhỏ tuổi, đến nghệ sĩ và những người nước ngoài có tình yêu đặc biệt với ngôn ngữ Việt.

Hàng trăm thí sinh mọi lứa tuổi có mặt từ sớm để tìm ra "Vua tiếng Việt" phiên bản đặc biệt.

Có mặt trong chương trình, các cố vấn chuyên môn cũng mang đến nhiều thông điệp dành cho các thí sinh, đặc biệt là các bạn trẻ trong hành trình "giữ gìn và phát huy nét đẹp của tiếng Việt". Với TS Đỗ Anh Vũ, tình yêu tiếng Việt đã hiện hữu trong mỗi người từ những điều bình dị nhất: Lời ru của bà, của mẹ, những tiếng nói đầu đời được cha mẹ ân cần dạy bảo. Tình yêu ấy tiếp tục được nuôi dưỡng qua năm tháng, từ mái trường và những bài học của thầy cô, để rồi trở thành sợi dây gắn kết mỗi người với ngôn ngữ, văn hóa và cội nguồn dân tộc. TS Đoàn Hương khẳng định, tiếng Việt là linh hồn, là cội nguồn bản sắc của dân tộc. Theo bà, một dân tộc không biết trân trọng và gìn giữ ngôn ngữ của mình sẽ đứng trước nguy cơ đánh mất những giá trị văn hóa nền tảng, bởi “tiếng Việt còn thì đất nước còn”.

Dàn cố vấn của chương trình mong muốn các bạn trẻ tiếp tục giữ gìn và phát triển vẻ đẹp của tiếng Việt.

Có mặt tại cuộc thi, Uzor Nadis (người Nigeria), đã sinh sống và làm việc hơn 20 năm tại Việt Nam cho biết, anh rất hào hứng được tham gia hành trình tìm hiểu thêm về ngôn ngữ Việt, quê hương thứ hai của mình: "Tôi yêu Việt Nam, yêu tiếng Việt và rất tự hào khi được trở thành một phần nhỏ bé trong cuộc thi này".

Nguyễn Vi Hà (ĐHQG Hà Nội) chia sẻ: "Tôi khá bất ngờ khi có nhiều bạn trẻ đăng ký tham gia chương trình này đến vậy. Điều đó chứng tỏ không chỉ có tôi mà rất rất nhiều những bạn trẻ khác cũng đã và đang dành tình yêu cho tiếng Việt, cũng như cùng nhau góp phần lan toả niềm tự hào cũng như sứ mệnh phát huy tiếng Việt". Sau 10 câu hỏi phân loại, 20 thí sinh trong tổng số 500 người chơi chính thức bước vào phần thi gay cấn để tìm ra ngôi vị cao nhất.

Uzor Nadis hào hứng chinh phục "Vua tiếng Việt".

Các thí sinh đặc biệt đến từ "nhà" S Channel.

Việc lựa chọn Văn Miếu – Quốc Tử Giám làm địa điểm tổ chức cũng mang nhiều ý nghĩa. Là biểu tượng của truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, di tích nghìn năm tuổi trở thành không gian kết nối giữa giá trị văn hóa truyền thống với đời sống hiện đại. Trong đó, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn lưu giữ ký ức, phong tục và bản sắc của người Việt qua nhiều thế hệ. Sau 5 năm phát sóng, Vua tiếng Việt đã tạo được dấu ấn khi đưa những câu hỏi về từ vựng, chính tả, thành ngữ và cách sử dụng ngôn ngữ đến gần hơn với công chúng. Sự kiện lần này tiếp tục đặt ra một câu chuyện quen thuộc nhưng không cũ: Làm thế nào để mỗi người thêm yêu, hiểu và có ý thức gìn giữ sự giàu đẹp của tiếng Việt.

Chương trình được ghi hình phát sóng trên VTV3 lần lượt vào 14h30 ngày 24/11, 22h30 ngày 28/11 và 17h15 ngày 29/11/2026 như lời hẹn lan tỏa ý thức trân trọng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt tới thế hệ tương lai.