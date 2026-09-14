500 nhà mua hàng quốc tế tìm cơ hội kết nối với doanh nghiệp Việt

Hoạt động kết nối, giao thương giữa doanh nghiệp tại Triển lãm.

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026), diễn ra từ ngày 9–11/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, quy tụ hơn 2.000 gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế trên diện tích khoảng 70.000 m².

Đáng chú ý, hơn 500 nhà mua hàng nước ngoài đến từ Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc… đăng ký tham dự. Các chương trình kết nối B2B được tổ chức để nhà sản xuất trực tiếp gặp nhà mua hàng, đối tác công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Các sản phẩm trưng bày trải rộng từ xe điện, pin lưu trữ, robot công nghiệp, cơ khí chính xác đến trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái, vi mạch bán dẫn và các giải pháp kinh tế số.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải, hiệu quả của một hội chợ công nghiệp không chỉ được đánh giá bằng số gian hàng hay khách tham quan mà quan trọng là số cuộc kết nối thành công, hợp đồng, đơn hàng và số doanh nghiệp có thể tham gia chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế.

Thông điệp này cho thấy hoạt động xúc tiến công nghiệp đang dịch chuyển từ quảng bá sản phẩm sang kết nối đơn hàng và chuỗi cung ứng, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận trực tiếp nhu cầu của thị trường quốc tế.