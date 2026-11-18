Chương trình Vua tiếng Việt đang mở đăng ký tham gia sự kiện Hành trình lan tỏa tình yêu tiếng Việt, diễn ra ngày 20.11.2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hoạt động được tổ chức nhân dịp chương trình trên VTV3 kỷ niệm 5 năm phát sóng, tạo cơ hội để khán giả trực tiếp giao lưu và thử sức với tiếng mẹ đẻ.

Chương trình "Vua tiếng Việt" kỷ niệm 5 năm phát sóng

Điểm đáng chú ý là cuộc tranh tài quy tụ 500 người chơi trong cùng một không gian. Khác với những lượt chơi quen thuộc trên truyền hình, sự kiện mở rộng quy mô, đưa người tham gia vào các thử thách về vốn từ và khả năng sử dụng tiếng Việt, hướng tới giải thưởng cao nhất trị giá 30 triệu đồng.

Thông qua đợt tuyển người chơi, chương trình tìm kiếm những khán giả tự tin với khả năng tiếng Việt và mong muốn trải nghiệm sân chơi ngôn ngữ ngoài trường quay. Người tham gia có cơ hội giao lưu với các khách mời, đồng thời so tài cùng những người có chung sự quan tâm dành cho tiếng Việt.

Bên cạnh cuộc thi, sự kiện còn là dịp hội ngộ của các thế hệ người chơi từng xuất hiện trong Vua tiếng Việt. Những gương mặt đã đồng hành với chương trình sẽ cùng gặp gỡ trong một hoạt động đánh dấu chặng đường 5 năm phát sóng.

Theo thông báo, Hành trình lan tỏa tình yêu tiếng Việt cũng có các hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho người tham dự. Không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám được lựa chọn làm địa điểm tổ chức, kết nối sân chơi truyền hình với một di tích gắn liền truyền thống hiếu học của Việt Nam.

Từ những thử thách trên sóng VTV3 đến cuộc gặp gỡ trực tiếp với khán giả, hoạt động kỷ niệm mở thêm không gian để người yêu tiếng Việt cùng giao lưu và thể hiện khả năng ngôn ngữ. Đây cũng là dịp chương trình nhìn lại hành trình 5 năm thông qua sự hiện diện của những người chơi và khán giả đã đồng hành.