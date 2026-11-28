Biểu diễn nghệ thuật tại chợ Đồng Xuân trong Lễ bế mạc Lễ hội. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tối 28/11, tại không gian chợ Đồng Xuân (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Tạp chí Kiến trúc tổ chức bế mạc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Diễn ra từ ngày 13/11, sau 16 ngày hoạt động sôi nổi, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đã chính thức khép lại với nhiều kỷ lục đặt ra, cũng như mở ra nhiều cơ hội cho kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu bế mạc lễ hội, Tiến sĩ Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết: từ năm 2026, Lễ hội bắt đầu triển khai dưới hình thức mới, để từ đó bồi đắp một hệ sinh thái kết nối văn hóa, nghệ thuật, di sản và cộng đồng, nơi mỗi người dân không chỉ thưởng lãm, mà còn trở thành nguồn giữ gìn, gieo mầm ý tưởng mới cho Thủ đô tiếp tục con đường xây dựng văn hiến, văn minh, hiện đại. Mùa lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định, hạ tầng vật chất sẵn có với chiều sâu lắng đọng ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội, trong đó có di sản và kiến tạo kiến trúc mới là nền tảng nuôi dưỡng các ngành nghệ thuật, văn hóa thăng hoa.

Với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ” và chủ đề “Kinh tế sáng tạo”, chuỗi các hoạt động của Lễ hội quy tụ khoảng 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân từ 21 quốc gia với 146 hoạt động, thu hút hơn 500.000 lượt khách cùng hàng triệu tương tác trên nền tảng số.

Các hoạt động diễn ra tại nhiều không gian khác nhau: Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Khu phố cổ Hà Nội, chợ Đồng Xuân, công viên Thống Nhất... với 150 hoạt động gồm: Trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, workshop, tọa đàm... Lễ hội thật sự trở thành ngày hội sáng tạo của nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà sáng tạo... cũng như thu hút, kích thích tiềm năng sáng tạo trong cộng đồng.

Vinh danh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của Lễ hội. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, vượt lên những con số ấn tượng, thành tựu lớn nhất của lễ hội là sự kết nối giữa giới sáng tạo, người trẻ, doanh nghiệp và cộng đồng – nền tảng thiết yếu để xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo bền vững.

Nhấn mạnh nhiệm vụ duy trì đà phát triển này xuyên suốt cả năm sau khi lễ hội khép lại, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam kêu gọi, nhân kỷ niệm 50 năm hợp tác UNESCO-Việt Nam, các bên cần tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo, đặt văn hóa và sáng tạo vào vị trí trung tâm của sự phát triển bền vững tại Hà Nội.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh: Điều có ý nghĩa nhất mà Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 hướng tới không chỉ là những con số về lượng khách hay quy mô hoạt động, mà là những giá trị được khơi mở và khả năng tiếp tục phát triển sau khi lễ hội khép lại. Trong đó, những thử nghiệm đưa nghệ thuật vào chợ Đồng Xuân, mở cửa các không gian di sản, kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế, nghệ sĩ với doanh nghiệp và cộng đồng đã cho thấy tiềm năng to lớn của việc chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển. Đây cũng là bước đi cụ thể trong định hướng chuyển từ tổ chức một lễ hội thường niên sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, nơi các ý tưởng, sản phẩm, không gian và mạng lưới hợp tác có thể tiếp tục được nuôi dưỡng và phát triển.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu thành phố hoàn thiện các cơ chế, chính sách; tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo phát huy năng lực, mở rộng hoạt động thực hành, sáng tạo và đưa các sản phẩm văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Lễ hội chính thức kết thúc với màn biểu diễn nghệ thuật có tên gọi “Hà Nội - những vang động”. Với ý tưởng chủ đạo “Kẻ Chợ dưới vầng trăng sáng”, chương trình do Viện Pháp tại Việt Nam đồng sản xuất cùng nhóm Lên Ngàn và XPLUSX Studio. Trong “Hà Nội - những vang động”, chợ Đồng Xuân là “nhân vật chính” thể hiện bản sắc và cá tính của Hà Nội, Thăng Long - Kẻ Chợ.

Ý tưởng sáng tạo cốt lõi của Giám đốc âm nhạc Nguyên Lê đã khơi nguồn cảm hứng và mang đến sự thăng hoa cùng các nghệ sĩ biểu diễn, đưa khán giả đi qua những sắc thái phong phú của âm nhạc, chuyển động và hình ảnh. Tác phẩm đưa khán giả đi qua 6 chương, với những chất liệu được khai thác từ chính đời sống thường nhật. Tất cả hòa quyện thành những vang động của Hà Nội xưa và nay, một Hà Nội được cảm nhận qua giọng nói, nhịp điệu, ký ức và sự hiện diện của con người.

Trong dịp này, Ban tổ chức cũng trao giấy chứng nhận để ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, tổ chức vào thành công của lễ hội.