'500 ngày địa ngục' của sao Premier League

Kulusevski gần như "biến mất" khỏi bóng đá trong gần một năm.

Theo Daily Mail, Kulusevski có thể trở lại đội hình Tottenham sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia đầu tháng 10. Thậm chí, anh có thể được đăng ký thi đấu khi Spurs gặp Manchester United ngày 10/10 tại Old Trafford. Đây là nơi Kulusevski từng có màn trình diễn nổi bật trong chiến thắng 3-0 của Tottenham hồi tháng 9/2024.

Tiền vệ người Thụy Điển dính chấn thương trong trận Tottenham thua Crystal Palace 0-2 trên sân nhà ngày 11/5/2025. Chỉ 19 phút sau khi trận đấu bắt đầu, anh gặp vấn đề ở đầu gối sau một pha va chạm tưởng như không quá nghiêm trọng với Marc Guehi.

Thời điểm đó, HLV Ange Postecoglou từng đánh giá đây chỉ là một “cú va chạm nhẹ”. Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn. Kulusevski phải phẫu thuật xương bánh chè ngay trong tháng 5 và được dự báo có thể nghỉ thi đấu đến cuối năm 2025.

Thực tế diễn ra còn khắc nghiệt hơn với Kulusevski. Quá trình hồi phục không diễn ra như kỳ vọng, buộc tiền vệ này phải tiếp tục lên bàn mổ vào tháng 3/2026 để xử lý những vấn đề còn tồn tại ở đầu gối.

Tổng cộng, ngôi sao người Thụy Điển đã bỏ lỡ 477 ngày trước khi trở lại tập luyện cùng toàn đội Tottenham vào ngày 31/8. Tuy nhiên, việc trở lại tập luyện chưa đồng nghĩa với khả năng thi đấu ngay lập tức.

Cường độ tập luyện khiến Kulusevski gặp vấn đề và phải quay lại chương trình tập riêng trong một khoảng thời gian. HLV Roberto De Zerbi từng xoa dịu tình hình khi cho rằng Kulusevski sẽ sớm tái xuất, qua đó góp sức cho CLB sau quãng thời gian ngồi ngoài quá lâu.

Kulusevski tích cực tập luyện cho ngày trở lại.

Thực tế chứng minh HLV De Zerbi không nói suông, khi Kulusevski có thể tái xuất ở cuộc đối đầu MU. Nếu chưa thể trở lại ở Old Trafford, tiền vệ này nhiều khả năng sẽ được đưa vào danh sách thi đấu trong khoảng 3-4 trận tiếp theo, miễn quá trình hồi phục không phát sinh vấn đề mới.

HLV De Zerbi tin rằng Kulusevski có thể giống như một “tân binh” của Tottenham khi trở lại. Với việc đội đang có khởi đầu mùa giải đáng thất vọng, sự xuất hiện của cầu thủ người Thụy Điển có thể mang đến thêm một lựa chọn quan trọng trên hàng công.

Sau "500 ngày địa ngục" theo cách gọi của The Sun, Kulusevski cuối cùng cũng đang nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Nhưng sau những gì đã trải qua, anh hiểu hơn ai hết rằng chỉ khi chính thức bước trở lại sân cỏ, hành trình gian nan này mới thực sự khép lại.

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