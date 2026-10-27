500 ngày đêm tri ân: Hơn 3.800 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

Một người dân tại TP. Cần Thơ vừa được tòa phúc thẩm tuyên trả lại 500 triệu đồng lệ phí trước bạ sau khi sổ đỏ bị thu hồi do cơ quan đăng ký đất đai cấp sai. Vụ việc đặt ra vấn đề về trách nhiệm hoàn trả tiền khi người dân không có lỗi nhưng phải gánh hậu quả từ sai sót của cơ quan quản lý.