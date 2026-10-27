500 ngày đêm tri ân: Hơn 3.800 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập
Chiến dịch 500 ngày đêm ghi nhận 3.895 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, cùng nhiều kết quả trong lấy mẫu sinh phẩm, lưu trữ dữ liệu và rà phá bom mìn, vật nổ. Những con số này phản ánh nỗ lực tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần vào hành trình xác minh, tìm lại danh tính những người đã hy sinh.
MẠNH LÊ
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/500-ngay-dem-tri-an-hon-3800-hai-cot-liet-si-duoc-tim-kiem-quy-tap-279496.html